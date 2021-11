“Como la cigarra” ha transcendido su época. Nació en la Argentina convulsionada de principios de la década del setenta y se convirtió en un himno con la vuelta de la Democracia en 1983.

La canción apareció por primera vez en el álbum que María Elena editó en 1973. El tema habla de nuevos comienzos, de sobrevidas o resurrecciones. "En realidad la canción la había compuesto inspirada en los actores que pierden el tren, no pueden volver a trabajar y sufren una suerte de jubilación anticipada. Era un canto de esperanza pensado para ellos. Pero después, como en tantos otros casos, las buenas canciones pueden asumir otros significados en circunstancias particulares y potenciarse casi hasta el infinito", dice el biógrafo Sergio Pujol.



En 1978 Mercedes Sosa graba una primera versión del tema en los estudios de Polygram con la orquesta de Oscar Cardozo Ocampo para incluirlo en su álbum "Serenata para la tierra de uno". La canción finalmente no quedó en el disco por la censura de la época. Sin embargo, decidió grabarla nuevamente durante su gira por México, junto al guitarrista Colacho Brizuela, para la edición mexicana del álbum Serenata para la tierra de uno.



En 1980, con el espectáculo de voz y guitarra, Mercedes llegó a Lugano (Suiza), donde grabó un especial para un programa de televisión que se transformó en mítico con el paso del tiempo.

En su regreso a la Argentina en 1982, la incluye en su concierto. "Como la cigarra" se vuelve un himno generacional en su voz. Sergio Pujol, apuntó en torno a la canción y su contexto: "«La Cigarra» salió para siempre del frío invernal y desde entonces permaneció cantando entre los argentinos".



“Como la cigarra", fue grabada por muchos artistas como Susana Rinaldi, El Cuarteto Zupay, César Isella, Víctor Heredia, Jairo, Sandro, Pedro Aznar, Soledad Pastorutti, Ismael Serrano, el Polaco Goyeneche, entre otros.





Letra de “Como la cigarra”

Tantas veces me mataron,

Tantas veces me morí,

Sin embargo estoy aquí

Resucitando.

Gracias doy a la desgracia

Y a la mano con puñal,

Porque me mató tan mal,

Y seguí cantando.

Cantando al sol,

Como la cigarra,

Después de un año

Bajo la tierra,

Igual que sobreviviente

Que vuelve de la guerra.

Tantas veces me borraron,

Tantas desaparecí,

A mi propio entierro fui,

Solo y llorando.

Hice un nudo del pañuelo,

Pero me olvidé después

Que no era la única vez

Y seguí cantando.

Cantando al sol,

Como la cigarra,

Después de un año

Bajo la tierra,

Igual que sobreviviente

Que vuelve de la guerra.

Tantas veces te mataron,

Tantas resucitarás

Cuántas noches pasarás

Desesperando.

Y a la hora del naufragio

Y a la de la oscuridad

Alguien te rescatará,

Para ir cantando.

Cantando al sol,

Como la cigarra,

Después de un año

Bajo la tierra,

Igual que sobreviviente

Que vuelve de la guerra.