A dos días de las elecciones generales donde Juntos por el Cambio se transformó en el partido más votado en Chubut y los candidatos del Gobierno Provincial quedarán en cuarto puesto, el excandidato a senador de "Chubut Primero", Federico Massoni, confirmó que puso a disposición del gobernador su renuncia. Y horas después, Mariano Arcioni, gobernador del Chubut, anticipó el lunes cambios en su gabinete tras el resultado electoral del domingo.

El ministro de Salud del Chubut y ex candidato a diputado nacional, Fabián Puratich, confirmó este martes que puso a disposición su renuncia tras la derrota electoral en las Generales. “El mismo domingo estuve con el gobernador y le puse mi renuncia a disposición. Fui cabeza de la lista para Diputados y me siento –absolutamente- responsable. Lo primero que hice fue ponerle mi renuncia a disposición al gobernador. Creo que es lo que corresponde y que todos los integrantes del gobierno tenemos que hacer. Estoy convencido que todo el gabinete tiene que poner la renuncia a disposición de Arcioni”, afirmó.

“El gobernador necesita tener fuerzas para terminar 2 años más de gobierno. Necesita fortalecerse. Hay que apoyarlo. Yo no quiero que al gobernador le vaya mal porque nos va a ir mal a los chubutenses. Muchas veces, es necesario tener estos actos de renuncia para dejarle las manos libres al gobernador para que haga lo que tiene que hacer”, aseguró.

“Si en algún momento, alguien entiende que puedo volver a ser candidato, podría serlo. En esta semana, necesito pensar mucho porque los mensajes hay que recibirlos y –claramente- el mensaje fue que la sociedad no quería que yo los represente. Soy autocrítico y autodestructivo conmigo mismo. Recibí el mensaje y me tengo que replantear por qué pasó eso”, reconoció a Cadena Tiempo.

"ES UN MENSAJE POLÍTICO MUY IMPORTANTE"

El ministro reconoció al hacer una evaluación tras las elecciones del domingo, que “tenía otra expectativa por lo que vivía en la calle. El cariño y el respeto de la gente no se traduce en votos. Esa es la primera conclusión que saqué”, Y señaló que para él los resultados no reflejan la gestión sino que son decisiones que toma la sociedad. “Se tomó la decisión que no somos las personas ideales para representarlos en la Nación y habrá que ver cómo sigue la cosa”, interpretó.

Y afirmó que “es un mensaje político muy importante. Me parece que el espacio político del ‘Frente de Todos’ tiene que cambiar su actitud. Mientras sigan siendo expulsivos hacia quienes quieren formar parte del partido, va a seguir pasando esto. La actitud de ciertos personajes dentro del PJ hace que no se pueda construir. Esperemos que eso cambie y que se entienda qué es lo mejor para la provincia y para el país", señaló.