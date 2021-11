Valle Chico: "En el cruce de un cable de energía no quedó bien consolidado el suelo y cedió"

Con las lluvias de los últimos días, en particular el lunes, cedió parte de una calle en Valle Chico y quedó atascada una camioneta de la Municipalidad de Esquel que tuvo que ser auxiliada por los Bomberos Voluntarios.

"Fuimos a hacer una visita después de que nos notificaron. Es un cruce de un cable de energía eléctrica que en su momento no quedó bien consolidado el suelo y cedió. Es puntual, no hay un problema de suelo en general así que hasta ahora ha sido a causa de eso y no por otro movimiento más preocupante", indicó el secretario de Obras Públicas, Herman Torres.

Además, el funcionario agregó que: "Se hacen los nexos de un sector a otro y hay que pasarlo a la vivienda. No es algo que preocupe en este momento, solamente va a llevar el tiempo que se consolide el suelo. Hay que meterle relleno y todo lo necesario, pero no creemos que pase más allá de eso".

"Cedió porque no quedó bien compactado el suelo es una cuestión de compactación y la lluvia ayudó a que se produzca pero fue por eso y no por otras circunstancias".

Por último, manifestó: "Estoy bastante cerca del tema y estamos haciendo trabajo así que permanentemente estamos ahí. No hemos observado nada raro que sea preocupante. Solo estas dos cuestiones puntuales que son producto de estas situaciones que se generaron, nada más".