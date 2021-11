El abogado ganador de las elecciones del Consejo de la Magistratura, Dr. Mariano Jalón, efectuó un comunicado dando su punto de vista sobre los hechos suscitados en el acto eleccionario.

Estimados colegiados:

El día 29 de octubre de 2021 fui elegido por mis pares para representarlos en el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut en elecciones convocadas por el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, y realizadas en las ciudades de Esquel y Lago Puelo.

Sin embargo, en el día de ayer me anoticié de un sorpresivo comunicado del Colegio Público de Abogados de Esquel, anunciando a los colegiados supuestas irregularidades detectadas en el acto eleccionario que se realizó en Lago Puelo, informadas por la representante del mismo, Abogada Karen L. Kagerer.

En tal sentido, deseo expresar lo siguiente:

1.- Al momento del escrutinio en la ciudad de Esquel, el Sr. Presidente de la mesa, Dr. Claudio A. Petris, y la representante del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Esquel, Dra. María Cristina Mombelli, no permitieron a los candidatos ingresar al acto. Esto última bajo el argumento que no estaba previsto, y que ellos ejercerían el control del mismo, no obstante ser de público conocimiento mi condición de candidato, y por ende tener derecho a ejercer tal control según el Código Electoral Nacional. Muchas personas pueden atestiguar de ello.

En esta mesa hubo una cantidad de catorce (14) votos nulos según la representante del Colegio de Abogados de Esquel, de los cuales no sabemos los motivos de la anulación, porque no pudimos estar presentes en el acto.

2.- Ignoro por completo lo sucedido en la localidad de Lago Puelo, pues no estuve allí presenciando el acto electoral y sólo sé lo que el Colegio Público de Abogados de Esquel, con celeridad supina, comunicó a los colegiados en un mail en el día de ayer. Sin embargo, resulta sugestivo que la propia representante del Colegio Público de Abogados de Esquel en Lago Puelo, Abog. Karen L. Kagerer, encargada de la fiscalización del acto eleccionario, haya firmado el acta de cierre del comicio respectiva (instrumento público) sin efectuar observación o consideración alguna en dicha ocasión, haciéndolo recién después de conocido el resultado en el cual obtuve la ventaja significativa que me permitió superar el resultado final de Esquel y que, como dije, no pude controlar porque me lo impidieron.

Si efectivamente la representante del colegio de Abogados de Esquel en Lago Puelo Abog. Karen L. Kagerer advirtió una irregularidad en el comicio, debió informarla de manera inmediata para suprimirla y no actuar a destiempo, dejando lugar a una especulación, cuanto menos, sugestiva.

La actuación de las representantes del Colegio Público de Abogados ha vulnerado, independientemente de la intencionalidad, la igualdad y ecuanimidad que cabe esperarse en un acto de este tipo.

Repito: el Colegio Público de Abogados integró la mesa de Lago Puelo, participó del acto eleccionario, y designó una representante para controlar la regularidad del comicio. Así lo hizo, y lo suscribió en el acta respectiva. Resulta una contrariedad absoluta e incongruente, pues, que con posterioridad a ello se sostenga algo que no se objetó ni se señaló oportunamente, consintiendo de tal manera todo el proceso eleccionario, el cual –vale recalcar- estuvo presidido nada más ni nada menos que por un juez de la Provincia del Chubut, Dr. Guillermo Gregorio, de quién no se ha oído, a la fecha, ninguna declaración, y sus actos ostentan presunción de legitimidad por tratarse de un funcionario público del Poder Judicial provincial. Y es más: si hubiese existido algún eventual vicio –que, reitero, no me consta ni corresponda que sea yo quien lo evalúe- sí sería de gravedad institucional la direccionada intervención del Colegio Público de Abogados de Esquel durante el acto eleccionario, que participó del mismo y que lo consintió en cuanto a su orden y regularidad para luego –ante el resultado de la elección- sostener lo contrario.

3.- En lo personal, tengo plena y absoluta confianza de la honorabilidad de todos los colegas de Lago Puelo, de los que me votaron y de los que no, motivo por el cual no puede ponerse en duda la preferencia de los abogados de la comarca, máxime teniendo en cuenta que allí sí existió un control durante todo el acto eleccionario por parte del Colegio Público de Abogados que aquí nos negaron, que la diferencia fue de casi tres veces más a los votos obtenidos por mi inmediato perseguidor, y que según los trascendidos sólo se discuten 3 sobres, cuando allí gané por trece.

4.- Aprovecho, finalmente, para brindar una vez más mi agradecimiento a todos los colegas de la Comarca y de la ciudad de Esquel por el acompañamiento recibido, y exhorto a que respetemos la voluntad popular libremente expresada, pues eso es lo que se pretende en el juego democrático de las instituciones.

Mariano Federico Jalón.

DNI n° 26.708.467

Mat. Prof.: CPAE E178, T° 1, F° 179