"Wish You Were Here" (Ojalá estuvieses aquí) es una canción de la banda de rock británica Pink Floyd lanzada en el álbum homónimo de 1975.

La banda se fundó en Londres en 1964. Considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las más influyentes, exitosas y aclamadas en la historia de la música popular. Se conoce por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sonora, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo.

Inicialmente el grupo estaba formado por el batería Nick Mason, el tecladista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett, quien se convirtió en el primer líder de la banda. El errático e impredecible comportamiento de Barrett, causado por el excesivo consumo de drogas hizo que en diciembre de 1967, su amigo David Gilmour se incorporara al grupo. Unos meses después, Barrett abandonó, y con el cuarteto formado por Mason, Wright, Waters y Gilmour quedó establecida la formación definitiva del grupo.

La salida de Barrett convirtió a Waters en el principal letrista de la banda, mientras que Gilmour y Wright asumieron el protagonismo en la composición musical. La letra de "Wish You Were Here" está inspirada en un sentimiento de nostalgia por la ausencia de Barrett.

El riff principal del tema fue compuesto por David Gilmour. Mientras lo tocaba en su guitarra acústica de 12 cuerdas en el estudio 3 de Abbey Road, el bajista Roger Waters lo escuchó y le gustó; Waters se aprendió el riff y fue al estudio contiguo para intentar hacer una canción a partir de él. Después, volvió con la melodía vocal y la letra completa y junto a Gilmour ensamblaron las partes hasta darle a la canción la forma final.



Letra en español de "Wish You Were Here" (Ojalá estuvieses aquí)

Así que...

así que te crees que puedes distinguir

el cielo del infierno.

Los cielos azules del dolor,

¿puedes distinguir un campo verde

de un frío raíl de acero?

¿Una sonrisa (que se esconde) tras un velo?

¿Crees que puedes diferenciarlos?

¿Hicieron que vendieras

tus héroes por fantasmas?

¿Cenizas calientes por árboles?

¿Aire caliente por una fría brisa?

¿Una fría comodidad por (evitar) el cambio?

¿E intercambiaste

un papel de extra en la guerra,

por un papel de protagonista dentro de una jaula?

Cómo desearía...

cómo desearía que estuvieses aquí,

somos solo dos almas perdidas,

nadando en una pecera,

año tras año,

corriendo sobre el mismo viejo suelo,

¿qué hemos encontrado?

Los mismos viejos miedos.

Desearía que estuvieses aquí.