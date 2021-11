Luego del éxito que le cupo al barrio Bella Vista con aquella recordada fecha en el predio ubicado al lado de las vías del ferrocarril, este sábado le llegará el momento al barrio Badén porque organizado por la Secretaria de Deportes de Esquel, a través de las distintas escuelas de atletismo municipal, se llevará a cabo la tercera fecha del Gran Prix de atletismo Barrial.

El lugar de concentración será en el playón del Barrio Badén a partir de las 10 horas, donde comenzarán a realizarse las diferentes competencias de pista y campo.

En lo que respecta a las competencias de campo se desarrollarán las pruebas de lanzamiento y salto en largo, solo para las categorías menores, tanto de varones como de mujeres.

En tanto en las pruebas de velocidad y medio fondo, las categorías y sus distancias en las que podrán tomar parte son:

Mini atletismo (2012, 2013, 2014 y 2015) / 60 metros

U12 (2010 y 2011) / 80 metros

U14 (2009 y 2008) / 400 metros

U16 (2006 y 2007) / 800 metros

U18 (2004 y 2005) / 2.000 metros

Mayores libres (2003 hacia atrás) / 5 km

Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas de la Secretaria de Deportes y Recreación hasta viernes 26 de noviembre, de 8 a 13 horas.

Todo aquel atleta que ya tomo parte de la primera y segunda fecha, no debe volver a inscribirse, en tanto se les recuerda a los atletas que no se inscribieron hasta ahora, que no lo podrán hacer en el día de la competencia.

En tanto se recuerda que la cuarta y última fecha de este Gran Prix de Atletismo Barrial se realizará el 12 de diciembre en la Pista Atlética Municipal.