Luego de la habilitación del número 911 para emergencias en las ciudades de Esquel y Trevelin, el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, Ricardo Bartolomé, mencionó que recibieron algunas llamadas de emergencia canalizadas a través de esta línea telefónica.

El número tradicional en todo el mundo operara desde el Centro de Monitoreo la Policía, Bomberos Voluntarios y personal de salud y tiene como fin unir estas tres instituciones de emergencia sin la necesidad de llamar al 100, 101 y 107 según corresponda.

"Nosotros vamos a acompañar desde nuestro cuartel para que los llamados de emergencia sean más unificados por la recepción de la gente que opera la línea telefónica", aseguró Bartolomé.

Por otro lado, el Presidente de la Federación, Luis Pensado informó que "están empezando a transitar otros dispositivos de trabajo en conjunto con el Estado". En este contexto, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel están coordinando entrenamientos y capacitaciones en incendios forestales.

Además, comentó que junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y otros organismos se firmó un convenio para lograr un sistema de alerta temprana de incendios pastizales sobre la costa, que actualmente se encuentra "en prueba piloto".

Según detalló, en esta zona aún no existe la cartelería que observamos acá en la cordillera, donde se indican los riesgos de incendios y "no se puede transpolar ese método a la zona de pastizales porque la carga de combustible es totalmente distinta y no hay muchos estudios sobre la capacidad de combustible de esa vegetación".