Fue hoy por la mañana en Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, en Rawson, y contó con la participación del Ministro de Salud, Fabián Puratich, los intendentes de Esquel, Sergio Ongarato y de Rawson, Damián Biss y el Subsecretario de Planificación de la Provincia, Fernando Carmona Vivona, entre otros.

Al tomar la palabra, el Intendente de Esquel mencionó “es un día muy importante porque es el anuncio de una obra muy requerida y solicitada varias veces, y hoy estamos más cerca de esa realidad. El hospital zonal de Esquel no solo atiende a los vecinos de la ciudad, sino que atiende a una población que sobrepasa los 100 mil habitantes”.





Durante la apertura de sobres, el Ministro de Salud, Fabián Puratich indicó “Como dice el Gobernador Arcioni cada vez que hay algunos de estos actos, se ha tomado la decisión política, independientemente de las condiciones en las que estaba la provincia y los inconvenientes que atravesaba, de no detenernos y trabajar, no solo en la urgencia, sino tener como objetivo programar nuestro futuro”. Asimismo, mencionó “Para mi particularmente como Ministro de Salud que se haya podido abrir esta licitación de la ampliación del hospital de Esquel es realmente un logro, un paso más muy importante, porque siempre que me reunía con el Intendente Ongarato, el tema de charla era la ampliación de este nosocomio, y que hoy se esté concretando me llena de orgullo, sabiendo la importancia que tiene el mismo para la región”, indicó Puratich.

Sergio Ongarato se mostró muy contento y agradecido con el gobierno provincial por la inversión que realizarán en la ciudad, destacando la importancia que ellos tendrá en Esquel y la zona. En este contexto dio detalles de lo fundamental que ha sido el trabajo de los profesionales de la salud en épocas difíciles como durante el brote de hantavirus y la pandemia covid 19.

Por otra parte, el Intendente local destacó la importancia que tiene el trabajo conjunto que se ha realizado, entre la provincia y la municipalidad, en el ámbito de salud durante el periodo de pandemia.

Por último señaló “para nosotros es un momento muy importante dado que va a permitir que en toda la región cordillerana podamos vivir con un mejor servicio de salud”.

La escribana de Gobierno, Soledad Ibáñez González realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 02/19 obra: “Ampliación Hospital Zonal” en Esquel.

La primera empresa que se presentó fue Capman SRL con una oferta de $265.829.031,22 y por otra parte se presentó la empresa Pasquini Construcciones SRL con una oferta de $351.751.540,90.