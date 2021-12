El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió públicamente a la aprobación del proyecto de Ley de Zonificación Minera en la meseta de Chubut y cómo fue tratado en la Legislatura.

"Me tomó por sorpresa la forma en la que salió esta ley. Mi postura personal y represento la de Esquel, no hace falta explicarla. No sé si esto termina acá. En Mendoza se hizo algo similar y después tuvieron que retroceder. Lo que más pido es que se mantenga la paz social", expresó Ongarato.

El intendente municipal agregó: "Lo veo con preocupación por los acontecimientos que se puedan dar. Pido la máxima responsabilidad a todos los actores para mantener la paz social en nuestra provincia".

Por otra parte, se refirió a la declaración del Concejo Deliberante que lo incluye para viajar a Rawson: "He tenido el pedido de los concejales de viajar a Rawson a presentar al Gobierno el pedido. No sé bien en qué término, porque entre el pedido y ahora, la Ley fue promulgada. Tenemos que analizar bien en qué contexto vamos a ir y cuál va a ser el planteo que vamos a hacer. Un planteo podía ser que la Ley no se promulgue, pero no tiene sentido porque se promulgó. No sé bien porque va cambiando permanentemente, con los minutos, van cambiando las realidades".