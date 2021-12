La Coordinación de la Terminal de Ómnibus de Esquel informa acerca del funcionamiento de las distintas oficinas durante los días de Fiestas de Fin de Año.



ETAP:

• 23 Y 30 SALIDA NORMAL CON REFUERZO.

• 24 Y 31 NO SE SALE.

• 25, 26, 01/01/2022 Y 02/01/2022 SALIDA NORMAL.



MAR Y VALLE:

• 24 Y 31 SALIDA A LAS 8:00 HS.

• 25 Y 01/01/2022 SALIDA NORMAL 22:00 HS.



MARGA:

• 24/12 SALIDA 12:40 HS. DESDE ESQUEL.

• 31/12 CONSULTAR EN AGENCIA.



TRANSPORTE JACOBSEN:

• 24 Y 31 SALIDA ESQUEL-BARILOCHE 6:30, 6:35 Y 7:15 HS.

• 25 Y 01/01/2022 NO HAY SERVICIOS A BARILOCHE.

• 24 Y 31 NO HAY SERVICIOS A TRELEW NI A COMODORO RIVADAVIA.

• 24 Y 31 SALIDA NORMAL ESQUEL-TREVELIN.

• 25 Y 01/01/2022 SALIDAS COMO FIN DE SEMANA.

• 24 Y 31 NO SALE SERVICIO ESQUEL-LOS CIPRESES.