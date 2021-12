En el mes de agosto, la Cooperativa 16 de Octubre y la Municipalidad de Esquel habían anunciado que se harían dos perforaciones, ya previendo la falta de agua para este verano debido a las pocas precipitaciones registradas en invierno.

Una de ellas, realizada entre Esquel y Trevelin, no tuvo éxito. Al respecto, el jefe de Servicios Sanitarios, Mauricio Mateos, comentó los detalles.

"Se elige el lugar geológicamente por el terreno y hasta no hacer la perforación no se sabe qué cantidad ni calidad de agua va a tener. Una anduvo mejor de lo que pensamos pero otra se hicieron 35 metros y no se llegó a una napa. La perforación no tiene agua y no resultó útil", expresó.

Mateos agregó que: "Lamentablemente, con las perforaciones es así. Se tiene cierta referencia o probabilidades, pero hasta no hacerla no se sabe".

Sobre la posibilidad de realizar otra perforación, indicó: "Ahora no es lo momento por la disponibilidad de equipo y la compra de las bombas y el lugar. En los lugares donde tenemos perforaciones no se puede poner cerca porque afectaríamos a las otras".

Por otra parte, habló del riego en las plazoletas: "Muchos vecinos ven que se riegan las plazoletas y tenemos problemas de agua. Es totalmente independiente el sistema. Todas las plazoletas tienen perforaciones que no son de agua potable".

En cuanto a los lavaderos de autos, sostuvo: "Los lavaderos de autos tienen que tener perforaciones y tienen un medidor para controlar el uso del agua que tienen. Por ordenanza, no se le da habilitación si no los tienen".

Por último, se refirió a las perforaciones domiciliarias: "Los que tienen perforación en la casa, no está limitado, pero recomiendo cuidarla porque es el agua que van a utilizar durante todo el verano. Bombear el agua tiene un costo que se valora".