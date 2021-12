Una vecina de El Manso manifestó a El Cordillerano que comenzó a descender abruptamente un humo denso sobre la zona. “Hace media hora no había nada pero ahora la presencia de humo es extrema”, comentó Eliana Cohuinco. Los vecinos se encuentran en distintos puntos de la zona trabajando para evitar el avance de las llamas. Desde el COE indicaron anoche que en El Manso y Villegas no hubo daños y que por el momento no se requiere ningún tipo de apoyo.

Además, la vecina informó que habría una reactivación de uno de los focos de incendio. “Hay demasiado humo, bajó muchísimo, habría que ver de dónde viene. En estos momentos están yendo los bomberos hacia El Manso inferior, allí esperarán a los brigadistas del SPLIF. Aparentemente hay una reactivación del fuego en la zona de Santa Elena subiendo hacia la zona del Manso. Ahí hay una ladera de piedra y picos, por lo tanto creemos que no tendría que subir el fuego” precisó.

Respecto a la presencia de medios aéreos para combatir el importante incendio, señaló: “de los aviones hidrantes no tengo conocimiento y supuestamente según los partes diarios de Parques Nacionales no vuelan por las condiciones de visibilidad, en estos momentos no se sabe nada”.

En el mismo sentido expresó que desde las 6 de la mañana de este domingo los vecinos autoconvocados y voluntarios se encuentran en distintos puntos realizando los trabajos de cortafuegos. “Los vecinos están trabajando en este momento en las diferentes zonas del Manso, hay algunos vecinos terminando con el cortafuego en Confluencia, muchos vecinos en el paso Tandil, otros están en Villegas con prevención, son diferentes estadios y momentos de tareas. Los vecinos ya estaban organizados desde ayer para trabajar desde las seis de la mañana de hoy y así está sucediendo”.

La preocupación y tensión reina entre los pobladores debido al avance de las llamas. El día de ayer emitieron un comunicado manifestando que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger el bosque y sus hogares. Desde las seis de la mañana ya se encuentran realizando distintos trabajos para evitar el avance del incendio hacia las zonas pobladas.

El comunicado de los vecinos:

Vecinos de Villegas y El Manso se exponen al fuego para frenar el incendio

Comunicado 9hs. 26/12

Los vecinos autoconvocados de Villegas y El Manso, ante la ausencia de respuestas por parte de todas las instituciones involucradas en el incendio de Steffen y Martin, iniciaron hoy domingo a las 6am los trabajos de cortafuegos en la montaña de a pie, con un grupo de 100 personas entre vecinos y voluntarios, se espera que para el mediodía el número de voluntarios trabajando en territorio se multiplique.

Se continúan recibiendo donaciones y se programan medidas de corte de ruta para visibilizar la necesidad de que los aviones hidrantes y maquinaria actúen ya!

El comunicado del COE de anoche:

Se informa que las localidades de El Manso y Villegas no han sufrido daños y no se está requiriendo ningún tipo de apoyo por el momento, se encuentran equipos profesionales trabajando.

Se solicita que por seguridad la población se abstenga de dirigirse a la zona para permitir el desplazamiento de brigadistas y recursos de respuesta.

Los recursos operativos aéreos están disponibles y listos para operar, cuando las condiciones de visibilidad y climatológicas lo permitan.