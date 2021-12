En la tarde del jueves, se firmó el acuerdo entre Nación, Chubut y Río Negro que permitirá ejecutar con financiamiento nacional la obra planificada años atrás por ambas provincias.

El objetivo de avanzar en el desarrollo de la modernización del sistema eléctrico en las localidades de El Bolsón, Lago Puelo, Las Golondrinas, Cholila, El Hoyo y Epuyén.

Los trabajos implicarán una inversión aproximada de 8 millones de dólares y serán realizadas en un 50% por cada provincia. Las obras a ejecutar por Chubut comprenden la construcción de la Línea de Media Tensión 33 kV desde la Estación Transformadora (ET) El Coihue a la nueva Estación Transformadora Epuyén.

Asimismo, implica la ampliación de la Estación Transformadora El Coihue (campo nuevo de 132 kV, reemplazo de celdas de 33 kV y readecuación de las instalaciones existentes), provisión, montaje, conexionado y puesta en marcha de las celdas correspondientes de 33kV en la Estación Transformadora Las Golondrinas.

El Ministro de Infraestructura de la Provincia del Chubut, Gustavo Aguilera, dialogó con Red43 para detallar sobre la obra y acuerdo realizado horas atrás.

En primer término, indicó que en Chubut queda la licitación de las obras que se van a realizar y la compra de materiales que se entregarán a la provincia de Río Negro para parte de las obras a realizar.

El llamado a licitación sería en unos 20 días: "estaríamos abriendo sobres en la primera quincena de enero y si todo anda bien la ideas es adjudicarla los primeros días de febrero", detalló Aguilera.

"Es una obra que va a demandar entre 15 y 18 meses"

Cabe recordar, que Río Negro deberá trabajar en la construcción de la Línea doble terna de Media Tensión en 33 kV; desde el ET El Coihue 132/33 kV a la ET Las Golondrinas 33/13,2 kV con un primer tramo subterráneo hasta encontrar la Ruta Nacional N° 40 en la zona de “El Pedregoso”.

En las cercanías al puente “El Salamín” se anexará una nueva terna de 13,2 kV al tendido subterráneo hasta llegar a la ET Golondrinas. Finalmente se vinculará una terna de 33 kV desde la ET Golondrinas con el cable subterráneo existente proveniente de la ET El Bolsón a unos 1000 metros de la ET Golondrinas.

Aguilera destacó las gestiones con el gobierno nacional encabezadas por el Gobernador Arcioni: "Con los incendios tuvo mayor visibilidad por parte de Nación lo que nosotros reclamábamos", aseguró, poniendo importancia también en el trabajo y predisposición de los diputados nacionales, como Santiago Igón y también el secretario de nación "con el que hablamos insistentemente y hemos tenido dialogo constante".