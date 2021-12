En medio de las resoluciones judiciales por las órdenes de desalojo a la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, un grupo de manifestantes mapuches decidió manifestarse en las oficinas de Turismo de El Bolsón y destruirla.

Un grupo de personas ingresó a la oficina cuando los empleados se encontraban trabajando. Además de destruir elementos, realizaron pintadas con aerosol en referencia a la Lof Quemquemtrew, la muerte de Elías Garay y en contra del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

Además de los destrozos, rompieron y taparon las cámaras de seguridad para no ser identificados.

"No tengo muchas palabras que decir. Vamos a trabajar para poder recuperar esta oficina y estar a primera hora de la tarde para darle la mejor atención al turista. Es un grupo de cobardes que no tienen las agallas para ir y plantarse en la justicia. Vienen acá porque saben que hay un grupo de personas pacíficas que están trabajando. Destrozaron todo porque este no es un lugar violento y nadie los va a agredir. Son cobardes y no tienen el coraje de dar la cara porque andan a cara tapada", expresó el Secretario de Turismo de El Bolsón, Bruno Herriegel.

Fuente y fotos: Noticias Del Bolsón