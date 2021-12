El Ministerio de Educación de la Provincia y la Municipalidad de Rawson presentaron en la sede ministerial un recursero con información útil con el objetivo de facilitar el acceso a la información y mejorar las gestiones administrativas de las personas con discapacidad.

Se trata de material gráfico que será exhibido en el hall de la sede ministerial y que contiene información sobre distintos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales que tienen a su cargo gestiones tales como el certificado único de discapacidad, gestiones por pensiones provinciales, y muchos otros trámites.

El subsecretario de Apoyo, Servicios y Recursos Auxiliares, Claudio Márquez, destacó el trabajo articulado de los equipos ministeriales con los municipios y otros organismos respecto a la inclusión.

“Desde el Ministerio trabajamos fuertemente con todos los organismos para poder garantizar una inclusión plena, no solo de nuestros estudiantes sino de todos los ciudadanos. Poder brindarles a las personas con discapacidad más y mejores posibilidades es un compromiso que tenemos y al que apostamos siempre”, dijo.

Respecto a la información que contiene el recursero, la directora General de Atención Integral a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad de Rawson, Jessica Capellán, indicó que “la idea es que las personas tengan toda la información en un sólo lugar, y no tengan que estar buscando o recorriendo distintos lugares porque no saben cómo ni con qué institución deben realizar sus gestiones. El objetivo es que eso no suceda más, sabemos que con esto que es muy sencillo y les facilitamos mucho”.

Por su parte, la directora de Educación Inclusiva, María Laura García, señaló la importancia que tienen este tipo de iniciativas para la vida diaria de una persona con discapacidad: “Es muy importante impulsar acciones que nos permitan desarrollar espacios y entornos que sean inclusivos. Tanto en las escuelas como en organismos públicos, generar herramientas y recursos es clave para poder tener una política de inclusión más integral que nos permita brindar a las personas con discapacidad una mejor calidad de vida”.