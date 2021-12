El Profesor y Bailarín, Rafael Aminahuel, dialogó con Red43 sobre la muestra que se llevará adelante en el Auditorio Municipal este viernes 10 de diciembre.

En este sentido, Aminahuel sostuvo que "después de tantos años, vamos a poder realizar esta muestra. Es la primera vez y gracias a Dios se dio esta posibilidad".

En esta oportunidad, habrán cerca de 50 artistas en escena, "son diferentes coreografías de fusiones", explicó el bailarín

Asimismo, Aminahuel expresó que a través de la danza "buscamos contar historias, habrán artistas locales y junto a amigos bailarines tenemos una muy buena propuesta".

Vale destacar, que el reconocido bailarín comenzó a trabajar en el 2007, "me formé con el profesor Mario Baigorria, quien me encaminó y luego la vida me empujó a nutrirme de otras disciplinas", concluyó el docente.

La cita es el viernes 10 de diciembre a las 21:00 horas en el Auditorio Municipal de Esquel. Las entradas pueden adquirirse en Belgrano 330.