Desde Atech, Martín Pena brindó detalles de lo que fue la reunión de trabajadores de la educación con el Ministro Nicolás Trotta y mostró su preocupación ante la falta de respuesta concreta a diversas problemáticas.

"La realidad es que nosotros esperábamos una respuesta pronta o solución, pero se habló de propuestas de trabajo a mediano plazo. No hubo ninguna propuesta directa de 'vamos a hacer tal cosa'. Esperábamos una definición más fuerte", detalla Pena, haciendo referencia a la "necesidad urgente de una solución a la situación salarial".

En este marco, también dejó en claro la necesidad de que empiecen las clases de la manera más correcta: "Si es presencial que se cumplan los protocolos y si es virtual que se invierta en lo que refiere a conectividad".

"Queremos que los chicos tengan educación. Hasta hoy, que son tres escuelas en la región, ninguna pudo empezar las clases porque no están los kits de desinfección, no se cumplen los protocolos, no está la capacitación para auxiliares de la educación, etc."