Félix González, secretario general de ATE en la región, estuvo presente en la reunión que mantuvieron los gremios con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

González comentó que Trotta no trajo soluciones en cuanto a lo salarial y que solo garantizó el diálogo entre los gremios y el ejecutivo provincial. "Pensábamos que podría haber traído otra noticia. Esta visita fue parte de la gira en todo el país y esto es lo trajimos. ¿Hablar de un apoyo económico a la provincia? nada", expresó.

"Resaltaba y hacía énfasis en el derecho a la educación. Nosotros queremos que empiecen las clases, pero también es un derecho para los trabajadores cobrar su sueldo en término y tener las condiciones para trabajar. Si no se garantiza el sueldo en término y el pago de lo de adeudado, no se va a garantizar el comienzo de clases. Hasta que no paguen o hasta que no convoquen a un diálogo más creíble", agregó González.

Por su parte, Mariela Oliva, representante de los auxiliares de la educación remarcó la falta de mantenimiento en las escuela y que los auxiliares necesitan una capacitación para trabajar sobre los protocolos de derecho a clases que abarca la desinfección de las instalaciones.