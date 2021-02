Luego de varios días de intenso calor, el fin de semana baja un poco la temperatura. Sin embargo, las condiciones serán agradables.

"Tenemos buenas noticias porque no va haber precipitaciones. Las temperaturas van a tener un pequeño descenso. En este momento tenemos 31.1°C pero se va a notar un descenso en las máximas, pero no tan pronunciado. Vamos a tener una máxima de 27 o 28 grados el sábado, ventoso. Después habrá más bajas de 24 a 26 grados. El domingo va a ser el día mas fresquito, pero no va a haber viento. El lunes otra vez viento pero más calor y el martes una máxima rondando los 26 y un poquito de viento. En general muy buenas condiciones de tiempo", explicó el meteorólogo Ezequiel Marcuzzi.

Además, se refirió a la racha de días de calor: "Las olas de calor vienen desde fines de enero. Unos días antes del incendio de El Bolsón hubo una racha de días con temperaturas elevadas. Hacía rato que no teníamos estas temperaturas. En El Bolsón se batió el récord de temperatura con 38.2°C y acá estuvimos a solo cinco décimas del récord. Hubo dos días en Esquel de más de 37 grados. Algo que se puede adelantar, que no es habitual, en Nant y Fall se adelantó el embero que es cuando empiezan a madurar las uvas y se adelantó unos 15 días, por lo que van a tener que adelantar la vendimia".

Marcuzzi además recordó que, debido a las temperaturas y las casi nulas precipitaciones, el índice de fuego es muy alto.