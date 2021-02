Un proyecto -que comenzó a discutirse en el 2020 y se esperaba firmar un memorándum a fines del ese año para darle marco a las inversiones entre Argentina y China con el objetivo de la instalación de 25 plantas productoras de carne de cerdo en el norte del país en los próximos 6 años- continúa en discusión hasta la fecha por un agregado de último momento de organizaciones ambientalistas y sociales como Jóvenes por el Clima, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas que plantean falta de transparencia en todo el proceso y aseguran que el volumen de producción de carne propuesto llevaría a un nivel de contaminación inédito del agua y los suelos en las provincias argentinas.



La iniciativa se lograría gracias a la inversión de empresas chinas, mediante la cual se espera que las plantas produzcan 900.000 toneladas por año, que serían destinadas a China, según dio a conocer un sitio web argentino que se ocupa de la verificación del discurso público. Por ahora el proyecto se encuentra bajo análisis en Beijing, sin fecha estimada de resolución.



Con o sin memorandum, el proyecto ya dio sus primeros pasos a nivel provincial. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, firmó un acuerdo con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food a través del cual se buscarán inversiones chinas para instalar 3 plantas productoras de carne de cerdo.



En cuanto al proyecto según el gobierno, permitiría generar trabajo genuino fuera de los grandes centros urbanos del país, afectados por mayores índices de desempleo. Además, la Argentina aprovecharía el maíz que hoy ya produce para alimentar a los cerdos, exportando un producto de mayor valor agregado.



Por su parte, China obtendría una producción de cerdo más económica que la propia. Hay granjas en la Argentina que hoy producen a US$0.90 por kilo, mientras que en China el costo es de US$1.70., de acuerdo con estimaciones de Juan Luis Uccelli, consultor del sector porcino que forma parte de las negociaciones del acuerdo desde su inicio.



Actualmente se analizan 3 opciones para desarrollar el proyecto. Empresas chinas podrían instalar sus propias plantas, siguiendo las condiciones impuestas por la Argentina; se podrían asociar con productores argentinos; o podrían solamente traer el financiamiento y no intervenir en la producción.

“Todas van a ser granjas inteligentes. Se va a tener seguridad sanitaria con un reducido uso de antibióticos, sostenibilidad financiera para no depender de subsidios y sustentabilidad para garantizar condiciones ambientales y sociales. No vamos a deforestar y la disponibilidad de agua no se va a ver afectada”, agregó Uccelli.



La Argentina es hoy un productor minoritario de carne de cerdo a nivel global, pero en crecimiento. En 2020 produjo 790.386 toneladas, de acuerdo a estimaciones de Uccelli, ya que todavía no están disponibles los datos oficiales. De ser así, significa una suba del 25%respecto de la producción del 2019, informada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.



Juan Manuel Bautista, gerente comercial de Agroceres, empresa que se dedica al mejoramiento genético porcino y que participó de reuniones en relación al proyecto, explicó que el potencial es mucho mayor, sea con inversión local o extranjera. “La producción creció mucho en los últimos años. Los productores locales saben mucho de producir cerdos y tenemos todas las condiciones para crecer de manera sustentable y en armonía con el ambiente. Sólo hay que corregir la parte impositiva y establecer un plan a largo plazo”, agregó.



Por su parte las organizaciones ambientales y sociales que critican el proyecto además de la falta de transparencia, aseguran que el volumen de producción de carne propuesto llevaría a un nivel de contaminación inédito del agua y los suelos en las provincias argentinas.



Lograr las 900.000 toneladas de carne de cerdo propuestas implicaría incrementar el stock de animales en casi 10 millones, lo que duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector porcino y demandaría unos 12.000 millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, sin contabilizar el agua para la limpieza, señala un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).



Soledad Barruti, periodista especializada en el sector alimentario y una de las impulsoras de la campaña contra el acuerdo, dijo que las plantas industriales de carne son un foco de contaminación y enfermedades. “Apostar al agronegocio para solucionar todos los problemas de la Argentina es una locura. Serían ciudades gigantes de cerdos que consumen una cantidad abismal de recursos”, señaló.



Además, en respuesta a los argumentos del sector porcino, publicaron un documento con 10 mitos y verdades acerca del proyecto. Allí, sostienen que las plantas no son de trabajo intensivo y no impulsarán las economías regionales. Además, cuestionan la falta de debate público sobre la iniciativa a pesar de la resistencia al mismo.

Otras organizaciones también se sumaron al reclamo. “El acuerdo con China va a contramano de las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria y climática; implica un aumento exponencial del actual stock porcino, con métodos no sustentables, y genera mayor presión sobre ecosistemas frágiles como los bosques,” sostuvo en un comunicado Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace