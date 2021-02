Blanca Melín, presidenta del barrio Chanico Navarro, expuso en diálogo con Red43 los problemas más importantes que atraviesan los vecinos del barrio y, en concreto, algunas quejas sobre falta de respuesta del municipio en determinadas situaciones.

Por un lado, habló sobre los propietarios que "no se hacen cargo de los terrenos baldíos" y no se ocupan de "cerrar y mantenerlos limpios". "Nosotros en la sede estamos con alimentos y le tenemos miedo a las ratas", advirtió.

La dirigente barrial señaló que no reciben la asistencia que requieren de parte de la municipalidad en este aspecto: "Estoy todo el tiempo, me vienen a limpiar, dejan los yuyos tirados. Espacios Verdes te corta el pasto y lo deja que lo vuele el viento". "Yo mantengo acá adentro, trato de mantener el frente, pero del resto no me puedo hacer cargo. Me parece que Espacios Verdes se tendría que hacer cargo", consideró.

También contó que "un vecino me pidió hace dos meses que vengan a buscar un ramerío y ahí está todavía. Después se enojan si agarran los baldíos y los usan como basureros clandestinos". "Enfrente está lleno de yuyos y cosas que los vecinos mismos por impotencia de que no le retiran las cosas lo agarran de basurero. El raterío después se viene para acá", planteó Melín.

Por otra parte, sostuvo: "Dentro de lo que se puede las calles están bien. Prometieron asfalto y yo no voy a andar peleando con el intendente por el asfalto porque creo que hay cosas más importantes. La necesidad más grande es asistir a los jóvenes, no hay trabajo, no hay espacios verdes".

"El municipio tiene que darse cuenta que uno viene peleando las cosas hace rato. Me prometieron el playón, cinco años y nadie te da respuesta. Me prometieron acá al lado hacer una placita para los chicos. De palabra todo te ceden pero no hay papeles", indicó la presidenta de la junta vecinal. "Me parece que no hay ganas de trabajar de este Ejecutivo municipal", cerró.