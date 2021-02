Durante la tarde del lunes, se produjo un choque sobre la Ruta 40, a la altura del puente "El Rodeo", en el kilómetro 1786.

Al momento de recibir el alerta radial del hecho, personal de la Seccional Segunda de la ciudad de Esquel se dirige al lugar, ubicado a unos 27 kilómetros de la localidad.



Al arribar, se constata la presencia de tres vehículos sobre la banquina de la Ruta Nacional N° 40, orientados hacia el sentido de circulación Este (dirección ciudad de Esquel) , siendo el primer vehículo marca TOYOTA modelo ETIOS, conducido por un hombre, que presentaba daño en la parte trasera del baúl; el segundo vehículo marca RENAULT, modelo CLIO, conducido por una mujer, presentando daño en el paragolpes delantero, además de daño y hundimiento del guardabarros, baúl, ambas ópticas dañadas, además de luneta trasera.

Por ultimo, un vehículo marca RENAULT modelo CLIO, conducido por un hombre, quien producto de la colisión resultó lesionada su pareja, que posteriormente fuera trasladada por la ambulancia del nosocomio local, a fin que sea asistida profesionalmente. Dicho rodado a simple vista, se visualizó daño en el paragolpes delantero, ópticas dañadas y hundimiento en el capot.



Ambos conductores establecieron que la colisión se produzco por un vehículo que circulaba en la misma dirección, y que el mismo frenó bruscamente, maniobra que resulto con la colisión de los rodados involucrados. Dicho vehículo se dio posteriormente a la fuga en dirección a la localidad de Esquel.



Personal de criminalística, procedió a realizar la planimetría del lugar, fotografías de lo general a lo particular, además de realizar croquis ilustrativo.

Se dio intervención al Sub. Crio Bahamonde Edgardo, además del funcionario fiscal de turno Dr. Forti Ezequiel, quien dispuso que los vehículos sean secuestrados hasta tanto no se sepa el carácter de las lesiones de la víctima.



En cuanto al vehículo Toyota Etios, conducido por su propietario, fue escoltado por comitiva policial a sede de comisaria distrito segunda, a fin de realizar secuestro preventivo, según lo dispuesto por el funcionario fiscal de turno.