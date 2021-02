El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Gustavo Simieli, también mostró su satisfacción por el movimiento turístico que hubo durante el fin de semana de Carnaval y valoró la relación entre la actividad turística y el deporte, ya que a través del Medio Maratón al Paraíso y la 360 Bike Fest una gran cantidad de personas arribaron a la ciudad.

"Tuvimos un fin de semana cono no teníamos hace mucho tiempo. Venimos superando los números de enero, en la primera quincena de febrero ya estamos arriba del 66%", remarcó Simieli. "Quedó demostrado que turismo y deportes van de la mano. Tuvimos dos eventos muy convocantes en la región y eso logró que tengamos casi un 100% de ocupación", sostuvo.

"Registramos el alojamiento en Esquel, hay gente que va a Trevelin o al Parque. Relevamos 2.100 personas que pasaron por la Secretaría".

No es habitual que el segundo mes del año sea mejor que el primero. Al respecto, el funcionario evaluó: "Entiendo que la gente está empezando a soltarse un poco. Históricamente siempre nuestro mejor mes fue enero, que tengamos un febrero en ascenso significa que la gente entiende que esta pandemia vino para quedarse y se está animando a disfrutar los destinos".

Asimismo, puso en valor el trabajo regional: "Venimos trabajando en la difusión del destino, no solamente en Esquel sino en toda la región con Trevelin y todo lo que es el corredor de los andes. Tuvimos en toda la cordillera una ocupación prácticamente récord". "Este fin de semana es un poco de oxígeno para esta economía que viene tan golpeada", consideró

"La gastronomía se vio prácticamente desbordada, los prestadores nos contaban que hubo colas en casi todos los lugares. Los mismos comerciantes veían con muy buenos ojos el movimiento que hubo, se está viendo lo que derrama el turismo en la economía local", planteó el titular del área turística esquelense. Resaltó que el clima acompañó y se pudieron utilizar los lugares al aire libre en los comercios.

"Bajó un poquito la gente que viene de Buenos Aires, normalmente siempre estamos arriba de un 55%, este fin de semana cerramos en un 45%. Subió el porcentaje de visitantes de Chubut", detalló sobre la procedencia de los visitantes.

De cara a lo que resta de temporada, no ocultó sus buenas expectativas: "En marzo tenemos la carrera de Huemules Challenge que trae 350 corredores y acompañantes. Creo que vamos a tener un marzo más que bueno y esperamos poder cerrar una buena temporada". Para concluir con los números de los primeros meses de reactivación turística se apuesta fuerte a Semana Santa.

Por otro lado, habló sobre la disminución de plazas que hubo por la compleja realidad del sector: "Hay prestadores que no presentaron protocolos y habían decidido no abrir y este fin de semana lo hicieron. Eso demuestra que nos quedamos sin lugares y esperamos que esa gente pueda regularizar la situación para poder ofrecerlo a los turistas formalmente". "Estamos en 2.200 camas, tuvimos una merma del 20%. Algunas son recuperables y otras no lamentablemente", subrayó.