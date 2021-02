Fernando Sánchez, dueño de Esquel Propiedades, explicó qué implica la noticia conocida en las últimas horas, referida a que desde el 1 de marzo se deberán registrar ante la AFIP todos los contratos de alquiler.

Por un lado, aclaró: "La gente se asustó un poco porque piensa que es algo nuevo pero no, esto estaba contemplado a partir de la nueva ley de alquileres que cambió a partir de julio de 2020". "La registración con lo que lleva a la facturación de los alquileres, un cambio que hoy se está concretando a partir de que el 1 de marzo y dan hasta el 15 de abril como plazo excepcional para todo contrato que se firmó desde el 1° de julio hasta ahora e incluye los que se van a firmar en marzo", detalló.

Con esto, Sánchez indicó que "a partir del 15 de abril todos los contratos tienen 15 días corridos, no hábiles, para registrarlos". "Mucha gente no registró a los contratos, sí facturan a través de la facturación digital pero algunos propietarios llamaron preguntando qué pasaba con esto que es nuevo. No es nuevo lo que pasa que en el cotidiano uno se va olvidando de las cosas, nosotros como inmobiliaria vamos asesorando a los clientes de todos los cambios que hay", insistió el empresario inmobiliario.

"Es por una cuestión de registrar todos los contratos de alquileres para que en algún momento de acuerdo a la situación personal, comercial o tributaria de cada persona tenga que pagar el impuesto que corresponda", resaltó. "A partir de la facturación electrónica en algún momento cada contador va a decir qué tiene que tributar si es que debe tributarlo. Estamos hablando de jubilados, personas que por ahí tienen un departamentito y no de aquel que tiene un complejo de 10 departamentos que lo tiene como algo rentable, eso es otra cosa", diferenció el especialista.

"Esto no es nada nuevo, que no se asuste la gente. Solamente que se reguló y armó definitivamente cómo hacerlo, estábamos en el aire inclusive nosotros. Ahora se reglamentó".

Por otro lado, en cuanto a la situación del mercado inmobiliario, analizó: "Cuando las administraciones centrales, por no decir gobiernos para no herir susceptibilidades, no pueden resolver problemas de fondo como es el de la vivienda en Argentina desde hace muchísimas décadas hace que lo resuelva la gente". "¿Cómo lo resuelve la gente? Cuidando la quintita de cada uno, entonces si vos me cobrás un alquiler caro yo pienso que vos sos el responsable cuando en realidad también estás perjudicado porque ese alquiler nunca acompaña la inflación galopante que estamos teniendo hace décadas también", consideró Sánchez.

En este contexto, comentó: "Yo invito a mis clientes a tratar de mediar y de que pongan en consideración la otra parte también con la que está negociando. Hoy si tenés un aumento que va a suceder dentro de 12 meses evidentemente con una inflación de las más altas del mundo se ve en la obligación de aumentar". "Con algo que hace la administración central se terminan perjudicando en lugar de beneficiar a los inquilinos", planteó el especialista.

En la misma línea, subrayó que los precios de los alquileres "siempre pierden terreno" y la rentabilidad está por el suelo: "Hoy una renta como consecuencia de su capital no significa más del 0,2% del valor de la propiedad, que es lo más bajo históricamente en renta y año a año pierde rentabilidad porque no es comparable el aumento de los alquileres con la inflación".