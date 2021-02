Laura Ramuzzi, decidió mostrar la situación que debió afrontar en los últimos días, cuando quiso sacar un pasaje a Mar del Plata en la Terminal de Ómnibus y varias cuestiones hicieron que padezca una verdadera odisea.

Laura sufre de disminución visual y ante lo vivido, acudió al Consejo Municipal de la Mujer para recibir ayuda y poder viajar.

Graciela Avilés, indicó que "hay un desconocimiento por parte de la gente que tenía que emitir el pasaje. Tuvimos que hacer un gran movimiento. Recien ayer lo pudimos solucionar", destacando la predisposición de la titular de la Terminal, María José Utges.

Laura comentó que "tenía que viajar a Mar del Plata por temas personales, haciendo uso de mi troquel de pasajes; lo saco el 2 de febrero para viajar el 20. Lo solicito en ventanilla, me dicen que si, que no había problemas, a los dos días tenía que llegar el pasaje, pero llegó el tramo Esquel - Bariloche, me dijeron que espere y el 9 empezó la odisea: La empresa decía que el problema venía de la CRNT y desde la CRNT culpaban a la empresa".

"Quiero agradecer a la titular de Terminal, se ocupó y se interiorizó de cosas que se desconocen. Se terminó ayer el problema"

Si bien el problema se destrabó, Avilés enfatizó que es necesario que se desnaturalice el maltrato que sufren las personas con discapacidad: "Ella estaría esperando aún... Agradezco a María José Utges, la predisposición".