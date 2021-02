La gerente de la terminal de ómnibus de Esquel, María José Utges, había comentado cuando empezó en el cargo que uno de los objetivos era mejorar las instalaciones para que sean más acogedoras para el turista.

Días después, comenzaron con algunas remodelaciones y próximamente comenzarán a pintar adentro y afuera de la terminal.

"Tenemos personal de vacaciones y se atrasa el trabajo, pero por suerte ya tenemos todo aprobado. Ya tenemos la pintura para arrancar a poner la terminal en condiciones y más bella. También está el tema del riego. Queremos hacer todo junto, pero no podemos. Con la pintura nos sirve para ponerla linda e higienizar porque las paredes si no las pintas parece que no se higieniza demasiado", expresó Utges.