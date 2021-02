En Esquel y Trevelin preocupa la situación de las plantas de líquidos cloacales, que no tienen la capacidad suficiente para la totalidad de la población de ambas localidades en este momento.

Al respecto, Mauricio Mateos, jefe de Servicios Sanitarios de la Cooperativa 16 de Octubre, explicó que "esto no es una problemática de los últimos días, es algo que quedó más expuesto por la bajante del río Percy y del arroyo Esquel". "Hace varios años queremos mejorar las plantas y a esto se incorporó en la provincia una nueva normativa ambiental más exigente. Además nosotros no podríamos volcar al arroyo Esquel ni al Percy porque exigen un grado de disolución mucho más alto", detalló.

"Además de la calidad que tenemos que mejorar, los ríos tendrían que tener un caudal mucho mayor".

Tanto en Esquel como en Trevelin presentaron una nota indicando que "técnicamente no podríamos recibir más conexiones domiciliarias sin ampliar la planta". "Se están haciendo pequeñas mejoras para que el líquido no empeore y poder recibir nuevas conexiones. Se acordó con los municipios que se reciben conexiones nuevas en redes existentes. No se amplían redes cloacales ni se reciben loteos nuevos", precisó Mateos.

Las nuevas plantas para las dos comunidades están pensadas y la idea es poder avanzar para que sean construidas, aunque es algo que llevará tiempo: "Se está enviando una nota a provincia para conseguir fondos y poder terminar los proyectos ejecutivos de las dos plantas de tratamiento, que deben incluir el reúso del agua de la planta y el estudio ambiental". Subrayó que han analizado diferentes tecnologías y la posible ubicación que tendrían: "Hay que tener un proyecto ejecutivo con el reúso y el estudio ambiental para presentar en el ENOHSA".

El responsable del área de Servicios Sanitarios de la Coop. 16 puntualizó que la planta está proyectada originalmente para 28 mil personas, pero sin embargo "nunca se terminó de construir el 100% del proyecto original". La construcción actual en Esquel alcanza para 22 mil habitantes y fue pensada con una normativa diferente a la de estos tiempos.

Si bien es un hecho que a largo plazo se avanzará en las nuevas plantas, reconoció: "Sería demasiado optimista pensar que la obra podría comenzar este año. El objetivo es intentar tener el proyecto ejecutivo de las 2 plantas de tratamiento y poder empezar con la gestión de fondo". "Hay que definir la zona donde se va a reusar el agua y el municipio hacer una ordenanza e incluirlo en el código de planeamiento", señaló.