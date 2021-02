Los vecinos autoconvocados por el No a la Mina brindaron esta mañana una conferencia de prensa tras conocerse ayer la convocatoria a sesión extraordinaria de la Legislatura para tratar la zonificación minera.

En este marco, se producirán varias marchas en el diferentes localidades del territorio provincial, algunas de ellas ya previstas previamente como ocurre todos los días 4. En Esquel se movilizarán a partir de las 20 y la concentración se dará en la Plaza San Martín.

En el documento que leyeron hoy volvieron a pedir que se retire de la Legislatura el proyecto de zonificación "masivamente rechazado por el pueblo" y se de tratamiento a la Iniciativa Popular. Asimismo, cuestionaron a las empresas mineras, los gobiernos nacional y provincial, legisladores nacionales, diputados provinciales y el accionar de la justicia por los reclamos que hicieron sobre el proyecto que será debatido en la Legislatura.

El documento completo:

Volvemos a las calles para marchar otro día 4. La primera marcha de este año no pudimos realizarla debido a que los casos de COVID19, se multiplicaban en Esquel más allá de lo esperado. Hemos convivido durante el año 2020 con una enfermedad que llamó a la humanidad a resguardarse en sus domicilios para preservar la salud; y sin embargo, en Chubut las circunstancias nos obligaron a permanecer en las calles.

La construcción del escenario para permitir habilitar la actividad minera a gran escala, generó un inmediato y permanente rechazo que llevó a la exposición durante la pandemia de toda la sociedad. Estos riesgos, que tuvimos que afrontar con el objeto de defender el agua de todos, tienen sus responsables. Podemos comenzar citando a las empresas transnacionales como Panamerican Silver, empresas que se disfrazan bajo la mentira de la Responsabilidad Social Empresarial que irrumpen en comunidades iniciando o profundizando la corrupción en sus representantes, financian desde sus escritorios sitios como vecinosdelameseta.org para mostrar engañosamente una licencia social que no existe. Son empresas que depredan el territorio valiéndose de su poder económico, utilizando su capacidad de lobby, contaminando instituciones, comprando voluntades. Y está ampliamente demostrado que donde se instalan arrasan con los bienes comunes a cambio de contaminación, trabajo escaso y precarizado; además, compitiendo con la posibilidad de producciones verdaderamente sustentables, como son la agricultura, la ganadería, la pesca, las energías renovables, el turismo, entre otras.

Estas empresas necesitan para poder instalarse en los territorios gobiernos cómplices, y ahí nos encontramos con el segundo responsable: el Gobierno Nacional. Desde la sanción de la Ley de Inversiones Mineras y modificación del Código Minero en los años 90, los diferentes gobiernos han profundizado en nuestro país el modelo extractivista de ésta modalidad de minería moderna. En la actualidad, el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández para avanzar con la megaminería arremete contra la voluntad del pueblo chubutense y ofrece en Canadá la posibilidad de explotación de diferentes emprendimientos mineros despreciando la ausencia de licencia social. El presidente se ha mostrado asombrado de que el proyecto de zonificación presentado por el gobierno provincial no haya sido aprobado, pero no se sorprende de la deuda salarial con los empleados estatales, no se sorprende con la falta de clases, ni del destrato a la que son sometidos los compañeros de salud, la precarización de quienes combaten el fuego en nuestro territorio, entre otros. Todo esto no lo sorprende. El gobierno nacional mira a Chubut con la única intención de extraer los bienes comunes que son propiedad de la provincia, para pagar una deuda externa con la que este pueblo claramente no se ha beneficiado.

Merecen una mención nuestros senadores Alfredo Luenzo, Juan Pais y Nancy González que como representantes del Estado chubutense debieran exigir al gobierno nacional que no ejerza ninguna presión sobre el estado provincial y recomendar se retire el proyecto de zonificación, ya que venció el plazo de 120 días que requería el artículo 2 de la ex-Ley Nº 5001. También nuestros diputados nacionales Estela Hernández, Santiago Igón, Gustavo Menna, Rosa Muñoz y Agustín Torres que deben representar a este pueblo ante el Estado nacional, su deber es exigir que se respete la voluntad del pueblo de Chubut que requiere la aprobación de la Iniciativa Popular e intercedan para que se retire el proyecto de zonificación masivamente rechazado por el pueblo. Estamos convencidos que por acción u omisión no están cumpliendo con la función para la cual fueron elegidos. No aceptaremos posicionamientos infantiles sin compromiso, plasmados sólo en una foto con una remera asamblearia, les recordamos que si no pueden o no quieren representarnos sería más digno que abandonaran sus bancas.

El tercer gran responsable, aliado del gobierno nacional, es el gobierno provincial en su conjunto a cargo de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre quienes ganaron las elecciones estafando a sus votantes ya que en campaña se posicionaron claramente en contra de la megaminería. Indudablemente, la falsedad preelectoral la creyeron necesaria ya que en Chubut, ningún representante del Pueblo ha sido elegido apoyando la actividad minera metalífera a gran escala. Cabe destacar que lo más escandaloso en la fusión de la dupla provincial Arcioni-Satre, fue que entre gallos y medianoche presentaron un proyecto de zonificación inconsulto, ilegal, inconstitucional y clandestino. Han ignorado tratados internacionales con peso constitucional, como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, han falseados investigaciones científicas, han armado pseudo debate cerrado al cual sólo asistieron quienes se benefician con este proyecto espurio. Y lo más importante: este gobierno ignora a la gente que hace 18 años dice No la megaminería. Han sumido a la provincia en la peor crisis social, económica, institucional de la historia de Chubut, pero este pueblo digno siempre expresó: “No cambiamos sueldos por megaminería”

¿Qué podemos decir de nuestros diputados provinciales, cuarto responsable? Sabemos cómo opera el lobby minero en la Legislatura, algunos de ellos lo vienen denunciando ante los medios y la opinión pública. Para dar algunos ejemplos, nuestro futuro depende de personajes como Sebastián “Rosca” López que hace 2 años ofrecía sus malas artes a cambio de dinero y protección mediática; lejos de ser destituido ha conformado un bloque propio y se ha alineado con el gobierno provincial para aprobar la zonificación. Depende nuestro futuro de Graciela Cigudosa, que espera con su voto positivo la protección por las causas judiciales por corrupción cuando era Ministra de Educación. También de Carlos Gómez que se jactó de haber desvirtuado el primer proyecto de iniciativa popular cuando constitucionalmente deberían haberlo aprobado o rechazado y no modificarlo como hicieron para favorecer a las empresas mineras. Sólo 14 voluntades para levantar la mano se necesitan como gesto de aprobación del proyecto Nº 128/20 para que se cambie definitivamente la historia de Chubut.

No podemos olvidarnos de quien será el quinto responsable, y no por ello menos importante, el Poder Judicial. Testigo silencioso de los más grandes avasallamientos sobre los trabajadores que estamos sufriendo desde hace años todo tipo de violación de derechos adquiridos. Sus miembros, salvo contadas excepciones, no imparten justicia acorde a las necesidades de quienes se convierten en víctimas de un accionar mezquino de un gobierno que dirige el destino de Chubut de espaldas al pueblo. Pero refiriéndonos al proyecto de zonificación, no entendemos como el Poder Judicial no resuelve o lo hace de una forma errónea todas las presentaciones judiciales realizadas en torno a la forma y el fondo del contenido del proyecto. El Procurador General Jorge Miquelarena tuvo en sus manos la medida autosatisfactiva que considera al proyecto ilegal, inconstitucional y clandestino, la denuncia de falsedad ideológica y la denuncia de corrupción de legisladores involucrados en la aprobación del proyecto. Acto seguido fueron derivadas para su investigación. Sin embargo, respetando la independencia de poderes, nos resulta inadmisible que se continúe el tratamiento de un proyecto que tiene tantas sospechas de que en el proceso se haya cometido algún delito.

¿Quiénes de todos los responsables nombrados se harán cargo de las consecuencias que traerá aparejado la aprobación de éste proyecto de Ley? Situaciones derivadas desde el acto de aprobación hasta la implementación de dicha ley. ¿Quién responderá a la pérdida de la paz social, al dolor, a la indignación de todo un pueblo (mucho más que los 30916 vecinos que firmaron la Iniciativa Popular y exigen su tratamiento), a la contaminación del agua, a la intoxicación con plomo de poblaciones afectadas por el Proyecto Navidad, algunas cercanas y otras alcanzadas por el viento que traslada partículas a cientos de kilómetros. ¿Cuánto tiempo se tomará el Poder Judicial para resolver sobre las presentaciones judiciales?

Desconocemos si se hará o no justicia, si los demandará Dios y la patria a los traidores de la voluntad popular; si quienes se oponen a la zonificación minera lo hacen para proteger los bienes comunes y a quienes poblamos éstos territorios o se trata sólo de conveniencias políticas transitorias. Por todo lo expresado, estamos convencidos en éstos tiempos y en ésta provincia que “Sólo el Pueblo salva al Pueblo”. Y pedimos a todos los vecinos que quieren otro futuro para las próximas generaciones que el que tratan de imponer éstos gobiernos, que salgamos a la calle éste 4 de febrero a las 20 horas.

El pueblo en la calle frenó el repositorio nuclear, revirtió la intención de minería en Mendoza, confiamos que puede frenar la megaminería en Chubut.

¡EL PUEBLO EXIGE LA IP!

¡NO PASARÁN, NO PASARÁN, NO PASARÁN!