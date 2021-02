Las noticias que llegan desde Cuesta del Ternero duelen y alarman. El fuego se propaga desde hace 13 días y a pesar del incesante trabajo de bomberos, brigadistas y vecinos no se detiene, en un contexto climático sumamente adverso por las elevadas temperaturas y la escasa humedad.

El incendio es combatido también por aire con aviones hidrantes y helicópteros. En un sector las llamas han ingresado hace varios días a Chubut donde trabaja el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

También llegaron 20 brigadistas de Córdoba. Los esfuerzos y los recursos empleados no alcanzan. "Cuesta del Ternero arde casi toda, gran parte está quemado", lamentó Felicia Palma, una pobladora en un audio que se difundió.

"Ayer estuvimos frente a frente con el fuego, pudimos ver con mucha impotencia como ardían nuestros árboles, nuestros bosques. Le preguntábamos a la gente del SPLIF qué pasaba, cómo estaban trabajando, veíamos dos helicópteros que tenían que cargar agua muy lejos. Alguien del SPLIF-Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro- nos dijo que habían pedido una máquina hacía más de dos días para que fueran a hacer un pozo de agua", relató. Esa máquina sin embargo no llegaba y la terminó aportando un particular para que los medios aéreos puedan recargar en la zona sin tener que trasladarse tantos kilómetros.

Vista desde el cerro Perito Moreno

En su testimonio la mujer reclama mayor presencia de las autoridades locales y provinciales: "Mandan a sus empleados a poner la cara. Tienen que caminar y conocer la zona". "Quedamos encerrados de las cuatro partes, somos 5 familias que vivimos en ese campo, nunca fueron a auxiliarnos, pero un vecino entró entre las llamas", enfatizó.

"Nuestras tierras y árboles se quemaron, lloramos por nuestra naturaleza que nos da vida. Estamos muy dolidos, tenemos mucho para decir", continuó.

"Escuché decir cosas que no son verdad, no estuvieron allá con la cara quemada, las manos quemadas. No fue una ambulancia a auxiliarnos, no fue nadie", comentó la vecina. También pidió "que se haga justicia con quienes iniciaron el fuego", por el que están imputados hasta el momento seis turistas.

Su fuerte relato sigue con el agradecimiento "a los Bomberos y a los trabajadores del SPLIF, que van, los dejan ahí". "Nosotros tuvimos que cargar a los Bomberos de los tanques de agua que tenemos. Se está quemando la montaña y el agua baja muy sucia. Las autoridades recorrieron y punto, no les importa", comentó.

Felicia además agradeció la solidaridad de la comunidad para con ellos durante todo este tiempo.

El testimonio completo:

PANORAMA PREOCUPANTE

Se estima que el fuego afectó unas 6.830 hectáreas, según el informe final de ayer del SPLIF. Este viernes también tuvieron que contener el avance sobre una vivienda.

Las condiciones meteorológicas no son nada alentadoras, no solo por las temperaturas superiores a 30 grados de las últimas jornadas, sino porque se prevé que continúen varios días más con una baja humedad relativa.

Días atrás el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, solicitó a Nación más refuerzos para el combate del fuego. Sin embargo, desde el gobierno nacional lo consideraron "inoportuno" dado que están colaborando a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

En este contexto, el senador nacional rionegrino y exgoberandor de la provincia, Alberto Weretineck, disparó en Twitter contra el titular del Ministerio de Ambiente: "Sería prudente que el ministro Juan Cabandié, en lugar de insultar y faltarle el respeto a las autoridades y comunidad de El Bolsón, redoble los esfuerzos para apagar un incendio que tiene en vilo a la provincia. Debería ponerse en la piel de los vecinos que pueden perderlo todo".

Fotos, videos y audios gentileza de Pablo Makarczuk (InfoChucao)