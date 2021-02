El Grupo Autosur, tanto en la concesionaria de Renault como Surisan que representa a Nissan, modificó su horario para que sea más accesible a todos los clientes y quienes deseen hacer consultas. Ahora la atención al público, tanto en venta como posventa y taller,es de 9 a 18, con un corte de una hora entre las 13 y las 14.

Remarcaron que "es algo que las personas nos pedían con bastante énfasis porque mucha gente comparte el mismo horario comercial que teníamos nosotros y no podía acercarse a preguntar por presupuestos y consultar por las unidades". Son las primeras dos concesionarias de Esquel en diferenciarse del resto en la franja horaria de trabajo.

"Es nuevo porque en la plaza de Esquel todas las agencias manejaban un horario común, nosotros estamos innovando con esta nueva propuesta".

Las propuestas de Plan Rombo

En cuanto a las ventas, desde Autosur (Renault) indicaron: "La realidad es que hoy ante lo que todos sabemos, la situación del Covid como la situación de la provincia, lo que está pasando a nivel nacional, salir a capitalizarse comprando una unidad es una manera de poder ahorrar y no tener que esperar a ver qué pasa con toda la situación". No son ajenos a un problema general que existe a nivel país: la falta de stock. Sin embargo, en Autosor se confeccionan listas de espera para las unidades que no estén disponibles y ofrecen otras en stock, que no son pocas.

Hay excelentes propuestas en planes de ahorro, con muchos descuentos en Plan Rombo para que sea accesible el cero kilómetro. A partir de $100.000 se puede retirar el auto en la cuota 3 y sin ninguna entrega en la cuota 12: "Esto también a partir de este mes llega a la gente que tuvo un plan y lo dejó de pagar por la causa que sea. Ese dinero que tiene en la cuota de Plan Rombo y está a su favor lo puede usar para retirar el vehículo. Es una excelente oportunidad y nos gustaría que la gente nos contacte y consulte sin compromiso".

"Plan Rombo va a la vanguardia con estas cosas. Es el plan más viejo y siempre saca alguna nueva política que hace que la gente se entusiasme con la idea del cero kilómetro."

El Stepway, el Logan y el Sandero pueden adquirirse con financiación total del vehículo y de algunos gastos de entrega, la Kangoo en tanto se financia el 75% del valor y parte de gastos de entrega. Los cuatro modelos pueden ser obtenidos en las cuotas 3, 6, 9 o 12 y dependiendo lo que prefiera el cliente va a ser el importe a abonar, desde $100.000 en la cuota 3 a 0 en la 12.

Las alternativas en Surisan

Para adquirir tu cero kilómetro Nissan en Surisan ofrecen financiaciones del 70, 80 y 100%. "Tenemos autos como el nuevo Versa con financiación del 80% con una promoción hasta 120 cuotas que quedan mucho más accesibles, promedio de $13.500. También la pick Up Frontier financiada a 100% con una cuota que ronda los $38.000. Financiada al 100% quiere decir que no tiene integración mínima y solamente pagando la cuota la gente puede acceder", explicaron. En tanto, el Nissan Kicks tiene una financiación del 70% (cuota promedio de $22.000).

También se toman vehículos usados como parte de pago: "Es una forma económica, porque no tiene interés, de poder llegar al 0km, hay financiaciones amplias, donde no quiere decir todo el tiempo que dura la financiación estén pagando porque se pueden hacer cancelaciones anticipadas. Va a depender de cada uno la financiación que quiera hacer y el tiempo que tarde en pagarla".

"Tenemos cuotas para todos los bolsillos".

Además, subrayaron que ingresando por cualquiera de esas 3 opciones es posible migrar a otro vehículo de la marca que el cliente desee. Destacaron la Nissan Frontier, que tiene el Test Drive disponible en la concesionaria.

Surisan también implementó el novedoso horario de 9 a 18 horas para la mayor accesibilidad y comodidad de los clientes.