Luego de la realización de la ceremonia por el 79° aniversario del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional ""Subalferez Guillermo Nasif", el Suboficial Julio Gibbons Capandeguy, se mostró muy contento de poder participar en la actividad.

"El Escuadrón tiene mucha historia que siempre está vigente. Es mi casa, yo me formé acá. Cuando me incorporé, esta era la Plaza de Armas", destacó, mostrando además alegría porque el escuadrón lleve el nombre de Guillermo Nasif, "compañero que estuvo conmigo en Malvinas; eso no tiene precio".

"Fueron 40 años de trabajo, eso no se olvida. Paso por el frente y me dan ganas de entrar a trabajar"

Capandeguy actualmente se encuentra acompañando y colaborando con los veteranos: "el pasado sábado se renovó la comisión; seguiremos trabajando como lo hicimos durante la pandemia".