Se realizó este jueves la primera reunión entre el Ejecutivo Municipal de Esquel y el gremio Soeme y Zo en torno a la negociación salarial para el primer semestre del año 2021. En este marco la Municipalidad de Esquel ofreció un 10% de incremento salarial al básico en marzo, la recategorización en mayo de todos los empleados municipales que estén subcategorizados y un 5% de aumento para el mes de Julio. La propuesta será evaluada por el sindicato y la semana próxima habrá una nueva reunión.

En el caso de los contratados el Ejecutivo ofreció un reconocimiento adicional para aquellos que tienen titulo terciario o universitario.

La reunión tuvo lugar durante la mañana en la Intendencia y en representación del Ejecutivo estuvieron presentes el Secretario Coordinador de Gestión y Finanzas, Cdor. Matías Taccetta, y el Secretario de Gobierno, Julio Ruiz. Mientras que por el gremio participaron el Secretario General, Antonio Osorio; el secretario de la Seccional Esquel, Tomás Ulloga, y otros miembros de la comisión directiva.

Al respecto, Taccetta expresó que “se había acordado iniciar la negociación a mediados de marzo. Cabe señalar que durante el 2020 ya se habían pasado a planta a 60 empleados contratados. Y hubo un 36% de incremento”.

Ahora, manifestó, “la propuesta del Municipio es un incremento salarial del 10% al sueldo básico en el mes de marzo. Y en el mes de mayo hacer una categorización para todos los empleados municipales que estén subcategorizados. Sería una categorización masiva. Nuestra intención es pagar por la tarea que se hace en cada uno de los puestos de trabajo. Tenemos gran parte de los empleados con categoría 3. Y el objetivo de esta gestión de gobierno es terminar con la injusticia de que por la misma tarea hay empleados que tienen una mayor categoría. O tienen una categoría mucho más baja de la que deberían estar cobrando”.

Y además, “proponemos para el mes de Julio un incremento salarial del 5%. Quedamos con el gremio en que se les enviará cuál es la propuesta concreta en cuanto a las categorizaciones. Es un trabajo que va a llevar tiempo. Cada uno de los secretarios va a tener que trabajar en cuáles son los puestos de trabajo de sus secretarías, porque son ellos los que conocen cómo es el funcionamiento en cada área y de cada uno de los empleados”, explicó. Y como esto va a llevar su tiempo, “es por ello que se propone para el mes de mayo la categorización masiva”.

“QUE SEA MÁS JUSTO PARA TODOS”

Esta “es la propuesta del Ejecutivo Municipal que, propone que los empleados cobren por su tarea, independientemente de si está afiliado a un gremio o no. Trabajamos para que todos los empleados tengan un mejor ingreso y que cobren su sueldo de acuerdo al trabajo que hacen, que sea todo más justo. Es decir que, si un administrativo cobra una categoría por trabajar en la Secretaría de Hacienda, tiene que ser lo mismo para los administrativos de las demás secretarías”, subrayó Taccetta.

Ahora “se les enviará un informe de la propuesta a los gremios para que lo analicen y nos volveremos a juntar la semana que viene. Ellos lo van a analizar con los números, para ver cuál es el incremento salarial”, agregó. La idea del Municipio “es que los sueldos no pierdan contra la inflación y trabajamos para eso”.

En cuanto a la situación financiera de la Municipalidad de Esquel, Taccetta indicó que “se hace un trabajo exhaustivo siempre, teniendo en cuenta el fondo anticíclico que nos permite no solamente estar tranquilos a la hora de pagar los sueldos sino también tener una previsión y saber cuál es el incremento que se puede dar. Y nunca dar más de lo que no puede el Municipio. El esfuerzo siempre está para hacer el mejor trabajo y no afectar las cuentas municipales. El fondo anticíclico lo tuvimos que utilizar en el 2020 cuando cayeron mucho los ingresos debido a la pandemia por Covid-19”.

Pero aun así, “seguimos pagando los sueldos en tiempo y forma a todos los empleados, si bien algunos por diferentes motivos no están trabajando. No solo pagamos los sueldos, sino que además dimos incremento y hubo pases a planta. El objetivo es que los empleados tengan un sueldo que les permita tener una buena calidad de vida”, remarcó por último el funcionario.-