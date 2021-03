"Lo que planteo en la carta es todo lo que esta pasando con el envío de trabajos de recuperación de contenidos a estudiantes sobre todo de sexto año de educación secundaria. Que se produjo en diciembre y marzo de este año", comenzó planteando el docente y padre, Daniel Baigorria.

En relación a la carta, afirmó que la hizo a modo de descargo público ."Mas allá de que lleve a cabo otras acciones más formales, precisamente la realicé porque me tocó presenciar las situaciones de estrés que pasaron los estudiantes con estos trabajos"

La carta tomó estado público y circuló en las redes. "Los estudiantes vienen hace tres años teniendo un ciclo lectivo bastante irregular", sostuvo Daniel

En esa línea, hizo hincapié en la recuperación de trabajos que tuvieron que hacer los chicos de último año en Diciembre y Marzo.

"Los estudiantes y padres tuvimos que sentarnos a ayudar a hacer los trabajos, no hubo un acompañamiento por parte de los docentes mediante encuentros virtuales u otra forma para explicarles los contenidos, en qué consisten las actividades" , aseguró.

Su frase y la que circula por otros medios es, "No estamos aprendiendo, estamos cumpliendo". En ese contexto, indicó que cumplen con los trabajos que tienen fecha de entrega pero que no aprenden.

Además, aportó ejemplos de los trabajos que tuvo que realizar su hija. "El año pasado tuvieron que entregar un trabajo un 27 de diciembre. En el medio de las fiestas tenes que entregar un trabajo... Dudo que los docentes se tomen el tiempo de corregir el trabajo en ese periodo". A su vez, indicó que el mismo tenía una dificultad muy grande, "era hacer todas las actividades del cuadernillo de "Seguimos Educando" del ministerio de educación de la Nación".

Por último y en relación al discurso y las opiniones de las personas sobre los docentes, fue claro con su postura.

"Con la vocación no se come, no se pagan deudas, no se viste a los hijos y no se hace frente a los gastos"