En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura del Chubut 2021, el Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni se refirió a la situación sanitaria atravesada en la provincia por la pandemia de COVID-19.



En este sentido, el gobernador Mariano Arcioni señaló que “el 2020 quedará marcado en la memoria de todos como el año en que una pandemia de un virus desconocido nos atravesó y nos puso a prueba para enfrentar desde diversas aristas una de las luchas más difíciles en este siglo”.



“Desde el Estado, pusimos a disposición todos los recursos para garantizar el acceso al servicio de salud de cada chubutense y entre todos logramos el objetivo: contener el avance del virus en la provincia, adecuar la infraestructura, el equipamiento, las salas y los servicios y que el contagio sea el menor posible. La lucha no ha terminado, pero hoy estamos mejor preparados”, agregó el mandatario provincial.



Continuando, sostuvo que “desde el primer día tomamos medidas orientadas a priorizar, fortalecer y proteger el sistema sanitario provincial, declarando la emergencia sanitaria; realizando compras específicas para los hospitales; y declarando a los insumos de salud como elementos esenciales a disposición del sistema”.



“Gracias a ello la incidencia registrada del virus en Chubut fue sólo del 10% de la población, y la letalidad hasta ahora no llega al 2%. Diseñamos y elaboramos un Plan Operativo Provincial en el contexto del COVID-19, para el adecuado funcionamiento del sistema de salud en las actuales circunstancias”, señaló Arcioni.



Equipamiento



En cuanto a la incorporación de insumos e equipamientos, el Gobernador señaló que “triplicamos el total de camas de terapia intensiva del subsector público de la provincia gracias a la incorporación de respiradores, camas de terapia intensiva, bombas de infusión y monitores multiparamétricos, entre otros elementos”.



“Junto con el Instituto Malbrán realizamos las gestiones para que los laboratorios de los hospitales de Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, puedan analizar muestras y detectar si un paciente tiene o no coronavirus en nuestra provincia”, señaló.



También, en esta línea, informó que se realizó el recambio del equipo de PCR Real Time del Hospital de Trelew y se incorporó este equipamiento al Hospital de Puerto Madryn.



Además, manifestó que se realizó una larga lista de incorporaciones con destino a áreas programáticas y hospitales, dentro de la cual sobresale la adquisición de 9 ecógrafos portátiles; 1 sistema de digitalización de imágenes radiológicas; 3 equipos de rayos x digitales móviles; 2 esterilizadores por vapor; y 1 videobroncoscopio.



Y recordó que “a principios de 2020, antes del inicio de la pandemia, entregamos 6 nuevas ambulancias a hospitales del interior provincial y 5 de alta complejidad para hospitales de cabecera, que suman casi 40 ambulancias entregadas desde el inicio de esta gestión”.



Recurso Humano



En el contexto de pandemia atravesado, desde el Gobierno Provincial se fortaleció el recurso humano del sistema sanitario mediante la incorporación de unos 380 nuevos agentes, entre enfermeros y médicos, en áreas consideradas críticas.



“Además tuvimos el permanente acompañamiento del Gobierno Nacional, y recibimos en nuestra provincia equipos itinerantes de profesionales del Ministerio de Salud de la Nación, integrados por médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos y técnicos, que se pusieron a disposición de los hospitales de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, a fin de dar el apoyo necesario a las y los trabajadores de la salud locales”, sostuvo el mandatario.



Infraestructura Sanitaria



En este marco de pandemia, el Gobernador Mariano Arcioni señaló que “a pesar de la compleja situación, el Estado no se detuvo e inauguramos obras muy necesarias en materia de infraestructura sanitaria”.



“Es el caso de la ampliación y refacción del minihospital de Playa Unión; la refacción en los hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia. Además del nuevo hospital de Las Plumas y la construcción del nuevo hospital de alta complejidad de Trelew que ya se encuentra en un 90% de avance, proyectando su finalización para mediados de este año”, informó Arcioni.



Además, agregó que “estamos avanzando en la ampliación y refacción de los hospitales de Sarmiento y Rawson, y la sede del PROSATE en Comodoro Rivadavia. Comenzamos la obra de construcción del hospital modular de Puerto Madryn y abrimos la licitación para la ampliación del hospital de Lago Puelo”.



Agradecimiento

El Gobernador del Chubut, Mariano Arcioni agradeció a cada integrante del sistema salud “que puso sabiduría y solidaridad arriesgando su propia vida y varios nos han dejado ese vacío irreparable”, y solicitó un minuto de silencio por el personal de salud que dio la vida para cuidarnos.



“También hay que destacar la conciencia de la ciudadanía, a través del cuidado individual y social. No lo hubiéramos logrado sin el compromiso de cada uno de los chubutenses, con el respeto a los protocolos, a las normativas vigentes, y sobre todo, priorizando la vida”, señaló el mandatario provincial.



“La salud es un eje prioritario de este gobierno. Por eso, en cada decisión tomada este año, siempre priorizamos la vida, la salud y la protección de todos los chubutenses”, concluyó el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni.