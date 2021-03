En colaboración con el elenco internacional - Rodrigo Pardo, Damian Cortes, Cecilia Loffredo - y la artista visual monaquense Manuela Hartel, Wanka escenifica una serie de encuentros en los cuales chocan diferentes mundos. Constelaciones aparentemente absurdas cuestionan sutilmente identidades, prejuicios y la legitimidad de la propia cosmovisión. En esta sucesión de escenas oníricas cada intérprete trae consigo sus propios espacios biográficos subjetivos. Los espectadores se verán transportados a mundos extraños pero conocidos. Se enfrentarán con abismos humanos, que serán sorteados con mucho humor en torno a la posibilidad o imposibilidad del entendimiento mutuo. Las proyecciones de Manuela Hartel reflejan a nivel visual los diferentes mundos de asociación en los que se mueve cada intérprete. El ímpetu de la danza de los intérpretes se nutre de los lenguajes de la danza contemporánea y del tango, abordando sus respectivas concepciones corporales moldeadas culturalmente.



In Zusammenarbeit mit dem internationalen Cast - Rodrigo Pardo, Damian Cortes, Cecilia Loffredo - und der Münchner Medienkünstlerin Manuela Hartel werden onirische Szenen entworfen. Jede*r Darsteller*in bringt dabei seine eigenen subjektiven, biografischen Räume mit. Die Zuschauer*innen finden sich so in fremde und doch altbekannte Welten versetzt. Mit viel Humor wird dort nach der Möglichkeit und Unmöglichkeit gegenseitigen Verständnisses gesucht. Der rasante Tanz der Darsteller*innen bedient sich der Bewegungssprachen des zeitgenössischen Tanzes und des Argentinischen Tangos um sich mit verschiedenen kulturell geprägten Körperbildern, sowie mit den Wechselwirkungen zwischen Sprache und körperlichem Selbstverständnis auseinander zu setzen.



ECO DE PRENSA '...un evento llevadero, que concibe el cuerpo como un archivo en movimiento y el bailar como propuesta de comunicación.'

Sabine Leucht - Münchner Feuilleton ' El baile y el lenguaje se entrelazan - sin piedad infiltrados por una mezcla salvaje de imágenes cargadas de multiples sentidos.

‚Sentado en el borde del escenario, la fuerza y la abundancia de estímulos fluyentes de imagenes, sonidoe y la mera presencia física de los bailarines genera una sensación increíble después de meses de abstención'

Vesna Mlakar - Abendzeitung



“Sobre el descubrimiento de un mundo salvaje y amoroso”

Rita Argauer - Süddeutsche Zeitung

PRESSE ECHO Über die Entdeckung einer wilden, liebevollen Welt.

Süddeutsche Zeitung / Rita Argauer



Tanz und Sprache schaukeln sich hier gegenseitig auf - gnadenlos unterwandert von einem wilden Mix anderweitig sinnaufgeladener Bilder...

...Direkt an der Tanzfläche platziert wurde man von Wucht und Fülle gleichzeitig einströmender Reize aus Bild, Ton und physischer Tänzerpräsenz schier überrollt. Ein umwerfendes Gefühl nach monatelanger Ausgehabstinenz.

Vesna Mlakar - Abendzeitung



...ein (...) mitreißendes Ereignis, das den Körper als Archiv in Bewegung und das Tanzen als eine Form des Gesprächsangebot begreift.

Münchner Feuilleton / Sabine Leucht

ELENCO Concepto I Dirección artística I Coreografía I Interpretación

Rosalie Wanka Coreografía I Interpretación

Rodrigo Pardo Cooperación coreográfica I Interpretación

Cecilia Loffredo, Damian Cortes Diseño de video I Escenografía

Manuela Hartel Arreglos I Composición musical

Federico Mansilla Diseño de luces

Hans R. Weiß Asistencia I Vestuario

Fabián Kipp Asistencia de producción I Prensa

Lara Schubert Documentación I Postproducción

Tom Gonsior Este proyecto se pudo realizar gracias al apoyo del Ministerio de cultura de la ciudad de Munich/Alemania. En colaboración con Theater Hoch X München (DE), Tanztendenz München (DE), Redsapata Linz (AT), KLAP Maison de la danse Marseille (FR).

Cecilia Loffredo fue Artist in Residence de la Villa Waldberta (DE)