El intendente Sergio Ongarato, habló sobre distintos temas que nos competen actualmente. Uno de ellos fue sobre la campaña de vacunación y expresó opinión sobre la misma.

“La vacuna es una ayuda, es importante. No quita que tengamos que relajarnos y decir, la pandemia ya pasó. Hay que vacunar a millones de Argentinos, recién se empieza con esto. La mayor parte de nosotros no vamos a estar vacunados, el esquema es que primero se vacunen todo el personal de salud que están en frente de la batalla, luego la policía, docentes, personas mayores y quienes tengan alguna enfermedad que tengan debilitado el sistema inmune.

Además indicó que el resto debe esperar y ceder el lugar a estas personas que más lo necesitan. “Tenemos que esperar y ceder el lugar a estas personas que más lo necesitan. Tengo 56 años, me falta a mí todavía y estoy bien de salud en líneas generales. Tenemos que seguir cuidándonos con estas medidas“.

También afirmó que estamos evolucionando en el punto de vista epidemiológico. “Hay un trabajo muy grande que nosotros no lo vemos, dentro del hospital, en terapia intensiva y otras áreas. Hay que reconocerlo permanentemente“

En relación al discurso de apertura de sesiones del gobernador Mariano Arcioni, fue contundente. “Hay un manual de opiniones. Hay una cuestión que me preocupó, donde el gobernador dijo que se triplicaron las camas en las provincias, en realidad se triplico la cantidad de respiradores seguramente, camas no, lugar para asistir a la gente no. Se habló de hospitales de la provincia y el de Esquel no. Quiero creer que fue un error involuntario sobre las obras sanitarias para la provincias, nuestro hospital viene siendo prometido desde antes que yo asuma en 2015“. Con respecto a las promesas de campaña, “el gobernador en 2019 prometió que para marzo de de ese año se iba a licitar esa obra. El ministro de salud me dijo que con esos 7 millones de dólares que nación comprometió para la provincia de Chubut, está el dinero para hacer la ampliación en el hospital zonal de Esquel“.v

“Me gustaría haber tenido el anuncio del gobernador Arcioni de la ampliación del hospital zonal de Esquel“

“En nuestra zona faltan muchas obras, hay muchas deudas que vienen acarreándose que no se han saldado desde hace años. Será el reclamo y seguir con el diálogo con la provincia, para que esto se pueda subsanar. No me importa el anuncio, sino que la obra se empiece y se termine fundamentalmente. Mientras tanto hay que hacer la gestión“, argumentó.

Por último, expresó su opinión sobre el inicio de clases. Cabe aclarar, que este viernes dará su discurso en la apertura de sesiones. “Habrá un sector crítico en mi discurso por la falta de obras. Hay dos ejes, uno de salud: la emergencia sanitaria. Tenemos respiradores, pero no hay donde ponerlos, y falta personal especializado para hacerlo. Hay un problema de más terapistas que vendrán a trabajar en la ciudad, y el otro es la deuda que se tiene con una generación de estudiantes, de tres años sólo tuvieron 180 días de clases. Esta deuda excede al gobierno, lo que espero es que nuestros chicos tengan la educación que corresponde. Las escuelas están, en líneas generales, en buenas condiciones.

“Que falte demarcar la cancha de básquet en un sum, no impide que no hayan clases“

“Espero que los chicos retomen las clases, el tiempo no se puede pagar con nada“ , afirmó.

Mientras tanto, “tenemos que mantener esta necesidad y reclamo en alto, hasta que algún día volvamos a la normalidad“, sostuvo Ongarato.