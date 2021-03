En el día de hoy, el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, lamentó la postura que levan adelante otros dirigentes políticos de la provincia, en el marco del proyecto de zonificación minera en la meseta que finamente no pudo ser tratada en la Legislatura tras la decisión de levantar la sesión por falta de seguridad para los diputados.

En ese marco, el mandatario pidió: “No nos olvidemos que durante el Gobierno de Mauricio Macri se realizó un encuentro Pro Minero en Telsen en el año 2017". Y señaló como antecedente que "el principal orador de aquel día, y promotor de la minería en Chubut, fue Carlos Linares, que hoy preside el PJ y que ahora durante el Gobierno de Alberto Fernández"

"Linares se ha transformado en opositor de la misma actividad que impulsaba"

A su vez, afirmó que "Linares vive tirando leña al fuego. Pasó de encabezar aquel encuentro en la meseta con funcionarios del Gobierno anterior, a publicar un Twitter para difamar a diputados y distintas autoridades provinciales. La verdad que el papel de Linares es lamentable, y siendo presidente a nivel provincial de un partido, es una irresponsabilidad muy grande”.

Respecto a la suspensión de la sesión, “ya es de público conocimiento lo sucedido con la sesión de hoy. Tuvimos que resguardar la integridad de los diputados, había gente convocada en los domicilios, rompieron todo en la vivienda de un diputado la noche anterior, y también atacaron dos viviendas que pertenecen a diputados, tirando abajo rejas y portones. Creemos que no estaban dadas las consecuencias, y está a la vista”, indicó el Vicegobernador.

También indicó que “pareciera que en Chubut al que piensa distinto hay que romperle todo. Podemos estar de acuerdo en un montón de cosas y en otras no, pero los mismos que en algunas situaciones se quejan de la violencia, luego la promueven. Y hay dirigentes políticos que tienen responsabilidades públicas, como Carlos Linares, presidente del PJ en Chubut, que va acomodando su discurso de acuerdo a los costos políticos que se pagan".

Sobre Linares, fue contundente. “No tengo dudas de que si hoy Linares fuera Gobernador, estaría impulsando una Ley de Desarrollo Productivo Minero, pero como el Gobernador es otro, que le ganó a él, se para en la vereda de enfrente. No le interesa que a Chubut le vaya bien, porque el que conduce no es él. Ahí radica el problema”, exclamó.