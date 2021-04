“Sur o no Sur” en una canción que pertenece al disco del mismo nombre de Kevin Johansen. Podría decirse que es una muestra de su paso por el exilio ya que tuvo residencias en Nueva York, México, Montevideo y Buenos Aires. Este artista es considerado como un referente contemporáneo por su mestizaje estilístico y lingüístico.



Johansen nació en Alaska en 1964, hijo de madre argentina y padre norteamericano. Es un cantautor atrevido y desprejuiciado y un fantástico hacedor de canciones. Divertida, profunda, lúdica, inteligente, reflexiva, son algunas de las características con las que se pueden definir su música.



Sur o no sur, es el segundo disco de Johansen (presentado en el 2002) que repasa, precisamente, su tradición viajera: cumbias tangueras, habaneras en inglés, reggae porteño, hip-hop y baladas.



Kevin llegó por primera vez a Buenos Aires el 1976 y fue allí donde montó sus primeras bandas. Su trabajo mezcla la música popular de nuestro país y de Latinoamérica con el rock alternativo y el pop estadounidense, fusionándolos en un estilo que el mismo cantante y compositor ha llamado "Des-Generado".

En el 2004 "Sur o no sur" fue nominado para los premios Grammy en las categorías Álbum del año, Canción del año y mejor video musical (por La Procesión). En 2005 Johansen recibió el premio Konex (Diploma al Mérito como uno de los mejores cantantes de pop/balada de la década en la Argentina). También recibió ese galardón en el 2015 en la disciplina Canción de Autor.



Discografía

The nada (2000)

Sur o no sur (2002)

City Zen (2005)

Logo (2007)

Vivo en Buenos Aires (2010)

Bi (2012)

Bi(vo) en México (2015)

Mis Américas (2016)

Algo ritmos (2019)





Letra de Sur o no Sur



To beast or not to beast, that is the hueso.

(¡Sarampión Mamá, que esto es contagioso!)

Me voy porque acá no se puede,

me vuelvo porque allá tampoco

Me voy porque aquí se me debe,

me vuelvo porque allá están locos

Sur o no sur...

Me voy porque aquí no me alcanza,

me vuelvo porque no hay esperanza

Me voy porque aquí se aprovechan,

me vuelvo porque allá me echan

Sur o no sur...

(¿Disculpe, la embajada de Italia?)

No sé por qué pasa lo que me pasa,

quizás sea la vejez

Quisiera quedarme aquí en mi casa,

pero ya no sé cuál es

Sur...

(¡A babor!)

No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea mi niñez

Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es...

(Me voy para la embajada, me vuelvo por no estar visada

Me voy porque soy de por acá, me vuelvo por ser un sudaca

Malaya, qué triste destino, ser o no ser un Argelino

Malaya, qué triste destino, ser o no ser un marraschino...)

Sur o no sur.