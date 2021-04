"En Lago Puelo, además de zonas rurales y ganaderas, se vieron afectados un aserradero, un taller mecánico, una cervecería, productores de fruta fina, numerosos artesanos que realizan manufacturas por menor y por mayor y luthiers que fabrican instrumentos en madera. Esperamos que todos estos productores puedan ser alcanzados por los créditos, que son una muestra más del apoyo del Gobierno Nacional en está situación de emergencia que atravesamos", explicó Augusto en la reunión.



“Esta línea de crédito va a ser de gran ayuda para los productores, emprendedores y artesanos afectados por los incendios porque tiene un período de gracia y una tasa de interés bajísima, gracias a que cuenta con respaldo del FOGAR, el Fondo de Garantías Argentino, que en definitiva es el Estado saliendo de garante de todos los productores”, afirmó Kulfas.



“El objetivo de esta línea es que el productor se reponga y pueda recuperar lo perdido, para estar nuevamente operativo. Y lo estamos haciendo con ustedes, los intendentes, que son los que están en el territorio y saben dónde están los afectados", agregó. Este Fondo que administra la Secretaría PyME va a salir de garante de todos los productores, con lo cual "los bancos deberían recibir a todos, incluso a aquellos que hasta ahora no son clientes. Juntos vamos a monitorearlos para que sean efectivos”, resaltó.



Por su parte, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz destacó el trabajo que se realiza desde el Fondo de Garantías Argentino para respaldar a las PyMES: “la falta de garantías no pueden ser un impedimento para el acceso al financiamiento bancario, más en el caso de PyMEs que están atravesando una situación crítica y necesitan volver a armarse desde cero. Es por eso que desde la Sepyme no solo subsidiamos tasas accesibles sino que desde el FOGAR vamos a respaldar el 100% de los créditos que se soliciten.”



Los créditos consisten en líneas de financiación de hasta 200 millones de pesos y cada productor o PYME puede acceder a un prestamos de hasta 8 millones. El primer año serán a tasa 0, y los productores y pymes contarán con respaldo de garantías. Los créditos para capital de trabajo tendrán una tasas del 9,9% a partir del segundo año y hay líneas de financiación productivas de hasta 5 años con tasas escalonadas de 9,9% el primer año y 22% el resto del préstamo.



En el encuentro virtual también participaron el resto de los intendentes de la Comarca Cordillerana de Chubut.