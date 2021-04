Sheyla expresó que su familia está compuesta su pareja y sus tres hijos “estamos viviendo detrás de un cuartito de la casa mi suegra, pero ya no podemos estar más. Hoy vamos a desarmar la pieza de madera y vamos a traerla para acá”.

“Muchas veces fui a la Municipalidad a pedir ayuda para un alquiler, pero está de 16000 pesos para arriba y no puedo pagar eso, porque me pagan el salario de mi hijo, pero lo utilizo en el alquiler y hay que comprarle también la comida y la ropa”, aseguró.

Respecto a la situación laboral, Sheyla afirmó que su pareja “no tiene un trabajo fijo porque tampoco hay, y con sus changas tiene que comprar la comida de todos los días. Yo me cansé de ir Acción Social a pedir ayuda para el alquiler, una vez pedí que me den la mitad, al menos por unos meses y solo me ofrecieron tres mil pesos en el momento, pero que no me servían”.

Junto a otros vecinos concluyeron ocupar esas tierras “para que nos ayuden con algo, nosotros no queremos que nos regalen nada, sino que nos den cuotas pequeñas, que podamos pagar. Este terreno estuvo abandonado mucho tiempo, no lo limpiaron y si no veníamos a usurpar nadie lo iba a limpiar”.

Sheyla afirmó que: “En el IPV hay que presentar un montón de documentación y hay gente anotada hace años y no tienen respuestas. Ahora se viene el invierno y no se que vamos a hacer. Queremos respuestas, nosotros ya desarmamos la casilla y nos venimos para acá.