"Cuánto da que hablar la pandemia" es una de los temas más importantes que estamos acarreando en el mundo, comenzó explicando el comunicador social, Martín Berrade.

"No solamente podemos hablar sobre la cuestión sanitaria, sino que de la economía, la educación y otros ámbitos de nuestra vida"

En relación al anuncio de Fernández, indicó que se vivió con mucha intensidad.

"En la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, más los municipios populosos del conurbano bonaerense, demuestran que el virus hace estragos, con muchos casos positivos"

Berrade hizo hincapié a los dichos del mandatario, cuando instaba a los gobernadores a tomar medidas. "En el caso de Chubut, se reunieron quienes integran el comité con Arcioni: Massoni, Grazzini, Perata, brindaron una conferencia de prensa.

Chubut

En la provincia, a pesar de tanta confusión, no cambia nada. Se mantiene la restricción horaria que se dispuso en Chubut, lo único que se agregó es el test de PCR.

El mismo, se le pide a la gente que ingrese a la provincia.

¿Quiénes tienen que presentar el PCR?

Únicamente los que vienen en avión y en ómnibus de larga distancia. Se vas a Río Negro y luego ingresas a Chubut, no se le pide el PCR.

En auto, a nadie se le va a pedir el PCR.

Valor de PCR

Se hace en los laboratorios, en Buenos Aires el valor promedio es de 6000$. Si estás con tu grupo familiar, encarece el costo del viaje.

En algunos lugares está a 4000$.

"Hice un recorrido en Rawson, y en algunos casos ronda en los mismos precios"

En farmacias, saldrá 1600$ aproximadamente.

¿Posibilidad de un PCR gratuito?

En Buenos Aires, para hacerlo cuesta muchísimo. Vemos las largas colas que hay para el Plan Detectar, y en menor medida para vacunarse. Imagínate las filas que se formarían para el PCR...

Educación

En Chubut hay escuelas que no abrieron sus puertas por obras, por problemas de mantenimiento. La paritaria docente que se prolonga, no hubo reuniones de importancia.

Perata explicó que no se iba a afectar la presencialidad de las clases. Lo hemos visto, hoy ATECH, gremio más importante dentro del mundo docente, pidió parar con la presencialidad en algunos distritos donde se disparan los casos.

Florencia Perata dijo que las clases presenciales no se tocan en la provincia de Chubut, también confirmó que el gobierno y los gremios con ATECH se juntarán la semana que viene. Hablaran del pago no pagado hacia los docentes, y los números para la reconstitución del salario docente que no tuvo paritarias el año pasado.

Vacunación

Desde el Ministerio de Salud de Chubut confirmaron que el Lunes o Martes habrá alrededor de 13 mil vacunas más en la Provincia.

Van llegando vacunas del mundo a Ezeiza, y de ahí se distribuyen a las distintas provincias. Siempre vemos un número mucho mejor, pero a partir de la semana que viene recibe una tanda de las 864 mil vacunas AstraZeneca, explicó Berrade.

Una parte del componente se fabrica en Argentina. Llega el 1% a la provincia, alrededor de 8600 vacunas.

Desde Moscú arribará otra tanda de Sputnik V, donde llegarán 400 mil y 500 mil vacunas.

Si hablamos de las dos, hablamos de una tanda importante que llegará a Chubut, entre las áreas programáticas.

Situación del Valle

"Está muy aceitada la vacunación, particularmente en la ciudad de Trelew. Viene bien, está conforme el Ministro de Salud Fabián Puratich y Mariela Brito"

Estamos por llegar a las 80 mil vacunas aplicadas.

Personal de seguridad, de salud y mayores de 60: En pocas semanas se llegará a toda esa población vacunada.

"La provincia viene bastante bien en cuanto a la vacunación"

Por último, indicó que la atención está puesta en Esquel, Trevelin y la Comarca de los Andes. También hizo hincapié en Lago Puelo, donde nombró que tiene la misma cantidad de contagios que Puerto Madryn, con una población menor. Es por esto que hay que estar muy atentos.