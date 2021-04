Celinda Espinoza, mamá de Ricardo A. Austin, recuerda esos tiempos de incertidumbre y tristezas. En una entrevista que realizó en Tecka, contó como era la comunicación que tuvo con su hijo y el envío de encomiendas.

¨Yo me crie acá. Veníamos a la escuela en aquellos años, era la escuela 40. Éramos siete hermanos. Mi marido murió muy joven, cuando tenía mis cuatro hijos, de mi primer matrimonio. Solo 38 años tenía...

"Me quedé viuda muy joven, con mis cuatro hijos, entre ellos Ricardo Andrés"

Fue bastante duro por el trabajo, y la crianza de mis chicos. En ese entonces vivía en Trevelin, después de muchos años volví a Tecka. En ese momento estaba el internado de Carrenleufú, fueron allá, luego formé mi segundo matrimonio y a los años conseguí trabajo en la escuela.

"Ricardo estaba incorporado en el ejército en el año 1982, en Febrero, en aquellos años el servicio era obligatorio, tenias que ir. Tenía solo 18 años, clase 63"

El destino de él fue Sarmiento, el regimiento 25. Se incorporó hacia fines de Febrero, y para fines de marzo les tocó viajar a Malvinas. El dos de abril era la llegada a puerto argentino de Malvinas.

"A ellos le avisaron que tenían que incorporar el mono (cobijas), lo prepararon y salieron unos camiones cargados, sin saber a donde los llevaban"

Incluso mi hijo en las primeras cartas que el me escribió, me decía que a ellos no les decían para donde iban.

¿Cómo mantenían contacto?

"A través de cartas, pero no era tan fácil, era difícil enviar una carta.. Un día tal la hacía, y la recibías después de un tiempo...

Iba al correo a buscar la correspondencia, y también enviaba telegramas. Aún guardo las cartas. Estando en Malvinas solo pudo enviarme dos o tres cartas.

"Ellos no sabían que iban a la guerra, no tenían una formación militar, un entrenamiento, no estaban preparados para una guerra, no tenían siquiera manejo de armas para un enfrentamiento así"

Estando allá, fue todo muy sorpresivo e imprevisto. Sin embargo tuvieron que poner todo.

¿Cómo se informaban?

"Nos informábamos por la radio, te daban las noticias de lo que pasaba, pero exactamente no sabíamos lo que pasaba.

Yo enviaba telegramas para saber cómo estaba, y me decían que estaba bien.

"En las cartas el me decía que no me podía contar lo que estaba pasando allá. Sabíamos que estaban en la guerra pero no en qué condiciones se encontraban"

¿Tu hijo pudo recibir las encomiendas que enviaban?

"La gente me ayudaba a preparar las encomiendas, incluso las envolvíamos con arpillera , enviaba chocolates, cosas así.

"Algunas recibió, porque en algunas cartas me contaba, pero a lo último no recibían nada"

El me pedía chocolates, facturas...

¿Viajaste a Malvinas?

Yo viajé a Malvinas, cuatro veces, con las familias de los ex combatientes. Llegar ahí, a un hotel inglés, ya estaban todos los ingleses. Nos alojamos ahí, y todos los días caminábamos al cementerio de Darwin.

Tuvimos que viajar a Buenos Aires para que me hagan el ADN, luego pasó tres años para identificarlo y que nos avisaran.

Mi último viaje fue cuando reconocieron el cuerpo de él y de otros soldados, pudimos visitar las tumbas de ellos. Ya sabía dónde estaba mi hijo.

Uno de los hijos de Celinda explicó cómo fue el trámite:

"Surgió a través de la cruz roja, y la parte de Derechos Humanos. Se comunicaron con mi mamá telefónicamente desde Buenos Aires, y le consultaron si estaba de acuerdo... Todo iba a depender del consentimiento de cada familia. Llevó un proceso largo, hasta que un día le dijeron que ya tenía una fecha para ir a realizar el ADN. El resultado llegó después de un año más o menos.

"Uno no sabe en qué momento le va a tocar partir a la mamá, ella ya era una persona de 70 años. Me dijo que la muestra que se le realizó duraba 15 años"

Desde que ellos hacían todos los ADN a los familiares, después tenían que negociar con el Reino Unido para ver si los dejaban hacer la exhumación de los cuerpos.

Gracias a Dios se pudo, el trámite fue bastante acelerado. Trajeron las muestras e hicieron las comparaciones, dieron los resultados e informaron a cada familia.

Ellos mismos se encargaron de venir a Esquel, un grupo de Derechos Humanos, donde trajeron la carpeta e identificaron en qué cementerio estaba y en qué tumba.

"Una vez que tuvieron todo eso, mi mamá pudo ir a Malvinas a visitar la tumba de Ricardo"

Celinda cuenta con emoción cómo fue la llegada. "Fui con madres e hijos de algunos padres, nos contábamos después de tantos años que recién ahora podemos saber dónde lo tenemos, dónde están.

Una chica dijo "mi abuela no alcanzó a llegar a ver la tumba de su hijo".

"No pudimos llevar nada, solamente un rosario que lo llevé puesto. Allá los ingleses nos repartían a cada uno un ramito de flores para poner al pie de la tumba, pero era de ellos"

A nosotros nos trataron bien cuando llegamos, pero cuando llegaron por primera vez los chicos de Malvinas, dijeron que a algunos los recibieron mal, los trataban de locos. Yo sé porque los mismos chicos han contado.

El que tenía su familia fue bien recibido, nosotros estábamos preparados para esperarlo.

Fallecimiento

"El cayó en el combate de Darwin el 28 de mayo, y a mi me avisaron a mediados de Julio... Que recién yo supe lo que pasó, porque enviaba cartas y no me contestaban. Pasaron meses para darme la noticia, me mandó el jefe de regimiento de Sarmiento el aviso.

"Yo iba siempre al correo para saber alguna noticia. Un día recibí esa triste noticia"

El quedó allá tan joven... No estaba preparado para una guerra. El trabajaba de peón rural en una estancia, después de la escuela fue allá y estuvo hasta los 18 años, de armas no sabía.

¿Por qué le toco esto si era un chico joven, lleno de vida, de sueños, con buenas ideas? . El era un muy buen chico. Como me tocó a mi, la misma pregunta se la hacen muchas madres y padres.