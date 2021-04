A raíz de un 2020 sin el funcionamiento del tren, y a la espera de que vuelva a funcionar, "Venimos de un año complicado. En Marzo logramos que se reincorpore el personal de La Trochita en El Maitén y Esquel", indicó el gerente, Miguel Sepúlveda.

"Empezamos a hacer los trabajos después de estar once meses parados"

En esa línea, remarcó los trabajos que fueron haciendo:

Arreglos en las vías

Certificación de los coches

Mantenimiento de máquinas

"Trabajamos hasta el 20 de marzo en nuestra vía y ahí se originó un trabajo programado por vialidad nacional en paso del nivel. Seguimos avanzando en dirección a Nahuel Pan"

A su vez, especificó que hace días tuvieron que parar por personal aislado con Covid o por contacto estrecho.

"Tenemos el 90% de las vías en condiciones"

Lo que falta para que vuelva a funcionar:

Sepúlveda sostuvo que están esperando a la semana que viene, porque lograron contratar a una empresa de Comodoro para que haga la radiografía de los coches.

"Tanto en El Maitén como Esquel, hay que hacer un trabajo en lo que es el transporte rodante, el combustible ya está almacenado. estamos a muy poco pocos días para retomar con el tren"

También falta realizar los psicofísicos de los foguistas. "Teníamos el turno en el hospital, ya que se vence todos los años", remarcó.

En ese marco, en los próximos días llegará el certificador que se encuentra en El Maitén, para poder certificar las vías. El lunes será trasladado desde El Maitén a Esquel y caminará 19 km con la asistencia del personal de la Trochita para que diga el trabajo de vías que hicieron hasta ahora.

"Tienen que certificar cómo estamos, que falta trabajar.... y en qué parte la gente de vías tendrá que hacer algún ajuste".

Por último, Miguel explicó que "hay que reconocer que venimos de un año muy dificil. No se acercó el turista que viene todos los años, por la pandemia. Pero siempre explicamos que estamos parados hace once meses, que la vía necesita un manteamiento ya que es un material rodante muy antiguo. Toda la gente lo entendió, es lamentable que nos hayamos demorado tanto. Queríamos llegar para semana santa pero no pudimos mantener con los trabajos, pero estamos gestionando todos los días para volver a funcionar", concluyó.