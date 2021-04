La ciudad de Trelew vive una crítica situación social y económica. No desde hace poco y por diversos factores. La pandemia aceleró todo y el presente que viven cientos de familias en la periferia es muy duro.

El intendente Adrián Maderna, más allá de realizar gestiones para refuncionalizar el alicaído parque industrial que supo emplear a miles de personas, y viajar cada vez más seguido a Buenos Aires para lograr obras, ha apostado por la denominada “Economía Social”. Y en esta segunda gestión se vale del Coordinador General de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, Hugo Schvemmer, conocedor del territorio y referente del mutualismo.

Así, el municipio promueve ferias populares, otorga microcréditos a emprendedores y vincula a instituciones como INTA con movimientos sociales para producir alimentos en tierras ociosas. Es una suerte de apoyo y “empujón” para que las personas que no tienen un trabajo formal puedan salir adelante.

Claro que estas políticas son criticadas por diversos sectores de la comunidad como la Cámara de Industria y Comercio del Valle del Chubut por considerarlas “asistencialistas” y perjudicar los intereses de los comerciantes que deben pagar alquileres, impuestos y sueldos en blanco.

De Trelew a Chubut

No obstante, el intendente Maderna redobló la apuesta y anticipó su intención de promover a nivel provincial su experiencia local de “Economía social”. Dijo que está trabajando en un proyecto de Ley para presentar en la Legislatura, junto a equipos técnicos y diputados provinciales, argumentando que así se podría incentivar el trabajo y la “independencia económica” de pequeños productores.

El anuncio fue hecho en un acto de entrega de créditos para distintos sectores de Trelew, aunque hubo presencia en el acto de vecinos de Gaiman, Puerto Madryn y hasta de la zona cordillerana.

“Lo estamos charlando con los diputados”, confirmó el Intendente, explicando que primero “tenemos que cuantificar cuántos serían los fondos, cómo se incorporaría en el presupuesto y cómo se involucraría a cada comarca”. “Si estamos hablando de un proyecto de ley, no nos tenemos que enfocar sólo en la comarca Virch-Valdés, tenemos que avanzar en cada una de las localidades”, aseveró Maderna. Y agregó que las prioridades del proyecto son “generar beneficios para que se pueda incentivar la producción, la inversión, el trabajo y la independencia económica” de productores. Uno de los ítems principales del proyecto de Ley será el acceso al crédito en forma más directa. Y adelantó que “otro sería el apoyo del gobierno provincial para insertar los productos a través de los procesos de exportación”. “Son muchos temas que tienen que ir incorporando en la ley. Hay personas que vienen trabajando en esto hace más de 10 años, por eso nosotros lo vamos a recuperar”, insistió el Intendente de Trelew.

Asimismo, Maderna ratificó que se busca avanzar para “encaminar una Ley de Economía Social que “permitirá una vinculación estrecha con todos los actores sociales de cada localidad de la provincia, para acceder a los beneficios directos que ofrece la economía social, a través de su sistema solidario de trabajo, que incluye tanto a empresas, cooperativas, como actores independientes”.

En un año electoral, el hecho de que Maderna haya hablado públicamente sobre este proyecto que no solo piensa en los barrios de su ciudad sino en la provincia, demuestra algunos pasos que encarará el jefe comunal que a 2023 finaliza su mandato como Intendente y no tiene posibilidad de presentarse a la reelección. Será este 2021 su turno, o aguardará al 2023 para pensar en Fontana 50…