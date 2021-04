Don Venancio Maliqueo, de 83 años y peón rural de la Estancia El Pica Hueso, permaneció a la deriva durante seis noches tras sufrir un episodio de Alzheimer. Fue rescatado junto a su perro "morocho" que no lo abandonó durante los días que permaneció extraviado.

En las últimas horas, Don Venancio fue trasladado a José de San Martín para ser cuidado por familiares.

La intendenta de Las Plumas , Nilda Tolosa, contó que una hermana de Don Venancio, oriunda de José de San Martín, solicitó cuidarlo tras enterarse de lo sucedido con su hermano que estuvo a la deriva por seis días en el campo tras perderse. Un vecino de Las Plumas, Isabelino Aguilera, se ofreció a llevar a Don Maliqueo hasta la casa de su familia para que llegue a salvo.

La jefa comunal resaltó que al igual que este caso “tenemos 3 o cuatro abuelos en la zona de campo que prefieren esa vida. Muchas veces no quieren saber nada con venirse al pueblo o que los cuide un familiar. Una vecina que vive arriba en el cerro de más de 80 años no quiere venir. La he ido a buscar y no ha querido, teniendo una casa acá”, expresó en Diario Jornada.

Reconocimiento a policías de la montada

El lunes, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni junto al jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gomez, realizó un reconocimiento a los policías de la División Montada que dieron con el abuelo. Se trata del Sargento Néstor Fabián Cárdenas, al Cabo 1º Sergio Nicolás Jaramillo, al Cabo 1º Luis Alberto Alfonso y al Cabo Egidio Fabián Castillo.

"Hicimos unos 20 kilómetros y en un alto, el Cabo 1º Jaramillo divisó a una persona con unos binoculares, a unos 5 kilómetros. Nos acercamos y finalmente constatamos que era Venancio, que estaba caminando, lúcido y con su perro”, contó Cárdenas sobre el operativo que montaron para dar con el peón rural.