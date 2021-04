Oscar López Salaberry, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Patagonia durante el gobierno de Carlos Menem, fue uno de los principales propulsores de la iniciativa mediante la cual se le concedió a la Patagonia una rebaja del precio del combustible, que la región fue perdiendo en las últimas décadas.



En diálogo con El Chubut, López Salaberry recordó que él convenció al expresidente Menem de que Chubut y las provincias patagónicas estaban pagando más del doble de impuestos en combustible que otras regiones del país debido a la distancia. “El costo del combustible tiene el 50 % de impuestos en la estructura de costos, y nosotros pagamos el 50 %, que se va a Nación en impuestos. Entonces, detectamos que transitamos dos veces y medio más kilómetros que cualquiera que vive al lado del Obelisco; si la estructura tiene 50 % de impuestos estaríamos pagando dos veces y medio a Nación”.



En nuestros días, el precio de la nafta es casi similar entre las estaciones de servicio de Esquel, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Viedma y las del norte del país.



A pocos días de la reunión de los diputados de las diversas provincias de la región que conforman el Parlamento Patagónico, los diputados provinciales del Interbloque de origen madrynense (Gabella, Antín, Williams, De Lucía) pretenden poner en agenda la iniciativa.



“El 25 de mayo probablemente sea la primera reunión plenaria en Tierra del Fuego y como el objetivo es pensar en cuáles son los problemas comunes a toda la región, con algunos compañeros pensamos en las cuestiones relevantes para plantear. Por eso, nuestro tema central será plantear la necesidad de obtener nuevamente el beneficio de la tasa de los combustibles que allá por los años 90 llegaba al 50%; eso fue una decisión del gobierno de Menem que fue perdiendo su importancia y valor en su momento”, sostuvo Xenia Gabella, diputada provincial.



“Hoy en día tenemos una diferencia que no supera el 10% cuando nosotros, las provincias patagónicas, somos productores importantes de petróleo”, dijo la legisladora quien agregó: “Nosotros tenemos una canasta familiar que si la comparamos con el resto del país es importante pensando en el transporte de los alimentos, materiales de construcción, etc. Por eso pensamos que al hacer escuchar nuestra voz en el Senado y Diputados podríamos logar que se trate el problema. Quizá no lleguemos a los beneficios de los años 90 podamos darle impulso a este beneficio”.