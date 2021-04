El representante de los Vecinos en Emergencia, Tomás Pinto aseguró que “como es de público conocimiento los padrones SINTys (Sistema de Identifación Nacional Tributario y Social) ya están en la ciudad, los tiene el ejecutivo municipal, pero no se nos permitió el acceso ni a nosotros ni al Concejo Deliberante”.

“El secretario coordinador del Municipio no nos atiende el teléfono y creemos que tenemos que acceder a esa información porque se habló mucho de quienes serán los beneficiaron y de donde saldrán los fondos”, aseguró.

Y agregó: “Queremos que se comparta la información porque si no, la mesa de trabajo no tiene sentido, esto nos da la sensación de que estábamos en lo cierto cuando comenzamos diciendo que lo que sucedía era muy grave y ahora no comparten la información porque les cayó la ficha de la realidad a los municipales”.

Pinto expresó que hoy “vamos a pedirle al presidente del Concejo Deliberante que nos reciba para solicitar que en la próxima mesa de trabajo esté el consejo en pleno. Ya no creemos que haya unanimidad en todos los sectores que se sientan en la mesa y creemos necesario estar todos”.

Además, le vamos a solicitar al presidente el Consejo que nos acompañe a ver a Tacceta para reclamar que la información se comparta porque todos debemos estar en la misma condición.

“Siempre sostuvimos que el numero de familias afectadas era mayor a lo que se decía, el problema es que sin la información no podía constatarse. Siempre tuvimos la sensación de que los vecinos deudores son más de lo que se manifestaban”, manifestó.

“Lo que todos sabemos y el ejecutivo no sabía es que Esquel está en un porcentaje altísimo de deudores”, aseguró el representante de los vecinos.

La situación con las empresas de gas y luz

Respecto a la situación con Camuzzi, Pinto indicó que “tuvimos cortes de Camuzzi, fuimos a reclamar y nos costó muchísimo que nos reciban”.

“Hay cerca de 40 medidores cortados en Esquel, según ellos antes de la pandemia y dos cortes durante la pandemia que fueron de público conocimiento y hasta el momento no fueron solucionados”, agregó.

Pinto expresó que se venció el tiempo de gracia que da Camuzzi para no cortar “y se pidió una extensión de ese plazo. La empresa aduce la falta de voluntad de pago de los vecinos y se hace hincapié en algunos lugares diciendo que hace 20 meses o se paga”.

Vale destacar que éste “conflicto se puso de manifiesto en el 2015, no es la pandemia el problema. Esto no sale de la nada, es una falta de políticas y Esquel está entre las ciudades más pobres de la provincia”.

Pinto indicó: “Convocamos abiertamente a todos los sectores que están pasando situaciones similares, hay muchísimos docentes policías, personal de salud, de vialidad que están arrastrando deuda y es un problema que nos compete a todo”.