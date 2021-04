Al ser consultado por la posibilidad de ser candidato a senador, Massoni indicó que “en este momento no estoy pensado si voy a ser candidato o no, la gestión me tiene realmente ocupado para tener un horizonte que sea claro”.

Y argumentó: “Nos quedan muchas cosas por hacer, yo estoy muy contento de las cosas que realizamos, pero nos falta mucho. Estaba todo tan desordenado, que al menos ahora tenemos un horizonte”.

Actualmente, contamos con “una férrea capacitación del empleado policial para que esté a la altura de las necesidades de la ciudadanía”.

Massoni afirmó que aquellos que se candidatean en este momento, “es gente que no está en el gobierno entonces tienen la posibilidad de hacerlo. Los que estamos dentro del gobierno tenemos la prioridad de gestionar, gobernar y llevar adelante las políticas de la ciudadanía”.

El funcionario provincial concluyó: “El día de mañana será una preocupación, pero siempre y cuando podamos haber avanzado en lo que es la gestión y la responsabilidad que tenemos en cada una de las carteras”.