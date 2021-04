La profesora de danzas árabes, Karem Boudargham, visibilizó una vez más las condiciones de informalidad en que se encuentran. Con un grupo de bailarines, reclaman que se apruebe la Ley Nacional de Danza, la cual viene siendo postergada durante años-

"La Unión de Trabajadores de la danza de la comarca los alerces" invita a todos y todas l@s trabajadores de la danza a sumarse a este colectivo donde aunamos esfuerzos para visibilizar nuestro trabajo. Continuamos luchando por políticas públicas, legislaciones de fomento y provisionales que impulsen y protejan el desarrollo de nuestra actividad"

En diálogo con Karem, manifestó que "celebramos la danza como salud, vida y trabajo. Como un derecho. Somos parte del Movimiento Federal de Danza, donde todas y todos l@s trabajadores pueden/deben registrarse para tener datos actualizados".

"Estamos formando esta unión, es el nombre que decidimos para que no quede en Esquel y Trevelin, sino que abarque un poco más: Tecka, Cholila, Corcovado... Todo trabajador de la danza puede sumarse al grupo"

Motivos de la unión

Karem explicó que "los une el espanto". "Actualmente estamos atravesando una situación muy complicada, que se nota mucho más por la pandemia"...

"La realidad viene desde antes. No tenemos ningún marco legal en el que trabajar. Todos nuestros títulos, son privados, entonces no entramos en la categoría de educación formal, sino que es educación no formal", comentó.

En esa línea, indicó que casi todos son monotributistas.

"Para facturar y tener obra social, lo pagamos. No hay categoría de "trabajadores de la danza", nos tenemos que anotar en otros rubros. No hay marco legal que nos cuide, que nos sostenga si pasa algo"

Aportó el ejemplo de Eleonora Cassano, primera gran bailarina Argentina. "Ella se jubila como ama de casa", nos pasa a todos los bailarines.

Luchan para obtener la ley en el país, para poder tener espacios y generar investigación, tener jubilación, que se generen becas.

"Desde la zona intentamos visibilizar lo que nos pasa: Las escuelas estuvieron cerradas, y también podemos trabajar con muy poco alumnado debido al protocolo. Se nos hace dificil pagar alquileres y otros servicios. Nuestras cuotas son accesibles"

Pese al panorama, Karem explicó que lo positivo es que están generando proyectos en conjunto, para poder visibilizar su lucha.