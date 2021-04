Consultorios externos clausurados, puerta de acceso inhabilitada, circulación restringida y una ocupación por COVID permanente del 90%, es la realidad que se vive en el Hospital Zonal de Esquel, las autoridades reclaman por un nuevo edificio hace tiempo y aún no se obtienen respuestas.

Nataine fue convocado por el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dado que realizaron una presentación por medio del sindicato “manifestando que las autoridades escuchen la necesidad de la población de contar con un edificio nuevo para el Hospital zonal de Esquel”, indicó.

Nataine manifestó que : “Es un pedido no solo de los vecinos de la ciudad, sino de toda la región de los cuatro departamentos que abarca el Área Programática de Esquel. Es un hospital cabecera de 13 hospitales rurales y un Subzonal, el único sector de mayor complejidad de la región para los referentes de todo el noroeste de Chubut”.

“No hace falta que describa mucho la situación, tenemos la puerta principal clausurada porque el edificio no está en condiciones para resguardar la salud del usuario y de los mismos trabajadores”, expresó el representante del SISAP.

Asimismo, Nataine indicó que “el hospital no para, tiene una ocupación que ronda el 90% desde noviembre y no baja; la zona de consultorios externos está clausurado porque no se puede resguardar a los trabajadores”.

“La unidad de medicina de urgencia está separada por pasillos de circulación general, que tienen una distancia de más de 70 metros respecto a la unidad de terapia intensiva, quirófano y clínica médica”, señaló el dirigente.

Al ser consultado por las medidas en medio del contexto de pandemia, Nataine añadió: “Se tuvo que restringir la circulación y evacuar los consultorios, porque no se puede trasladar a un paciente con una eventual sospecha de Covid expuesta ante otra población que aguarda turnos en otros servicios”.

“Faltan los fondos y falta que las autoridades del Gobierno de turno se hagan eco. Espero que esto no se tome como un reclamo político partidario, porque es una necesidad real que está a la vista”, aseguró.

“La realidad, quedó expuesta en éste contexto. El Intendente me recibió muy bien porque es un reclamo que él viene haciendo hace mucho tiempo. Esperamos que toda la dirigencia política recoja el guante, se haga cargo y todos tiremos para el mismo lado así la población tiene un hospital acorde a las necesidades brindando un servicio médico de calidad”, finalizó el representante de SISAP.